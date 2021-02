NAJEŽILI SMO SE: Poslušajte kako zvuči antička školjka stara 18.000 godina, znanstvenici su dirnuti do suza

Otkriveno je da je školjka stara 18.000 godina, koja je zaboravljena ležala više od 80 godina u muzejskoj zbirci, zapravo najstariji poznati puhački instrument svoga tipa, nakon što su istraživači utvrdili da su je pretpovijesni vlasnici preinačili da se svira poput roga.

Prvi put otkrivenu u bogato ukrašenoj špilji na Pirenejima 1931. godine, veliku su školjku u početku previdjeli arheolozi, pretpostavljajući da je to bila zajednička “čaša” koju su koristili paleolitički ljudi, čija zidna umjetnost krasi prostor.

No, preispitivanje školjke, provedeno tijekom nedavnog popisa predmeta koji su se nalazili u muzeju Toulouse na jugu Francuske, otkrilo je da je ona ustvari bila pažljivo izbušena i oblikovana tako da se u nju može puhati, piše Guardian.

Impresivno je to što je vješt svirač trube, kojeg je pozvao multidisciplinarni tim francuskih znanstvenika, uspio proizvesti tri jasne note oštrine iz artefakta, nudeći privlačan nagovještaj kako je on zvučao svojim prvotnim vlasnicima.

Tim je otkrio da je školjka iznutra ukrašena crvenim pigmentnim tragovima koji su zapanjujuće slični umjetničkim djelima na zidovima špilje.

