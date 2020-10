PORNOKARTA EUROPE JE HIT: Koliko 18+ zvijezda ima u Hrvatskoj? Ostat ćete paf! A tek kad vidite naše susjede…

Ako je vjerovati ovim podacima, jedna naša susjedna zemlja drži uvjerljivi rekord

Na Instagram stranici Terrible Maps, koja redovito objavljuje zanimljive podatke iz zemalja svijeta i Europe, nedavno je izbacila – pornokartu Europe. Tu su podaci o broju pornozvijezda u svakoj europskoj zemlji.

Hrvatska i BiH dvije, Srbija 11

S obzirom na to da su prikazali broj pornozvijezda na milijun stanovnika, brojke izgledaju pomalo bizarno. No, jednostavnom matematičkom računicom dolazimo do stvarnoga stanja. Prema podacima na karti, Hrvatska ima 0.5 zvijezda iz pornoidustrije na milijun stanovnika, odnosno u konačnici – samo dvije. Njihova imena, ipak, nisu naveli.

Gledajući naše susjede, Bosna i Hercegovina ima 0.6 pornozvijezda na milijun stanovnika, što dovodi do identične brojke kao i kod nas, dok Srbija ima njih 1.6 na milijun, odnosno 11 pornozvijezda u konačnici.

U Mađarskoj biznis cvjeta

Najveći broj zvijezda u industriji za odrasle, prema ovim podacima, uvjerljivo ima Mađarska – njih čak 75,7. Tako ispada da Mađari na nešto manje od 10 milijuna stanovnika imaju 757 pornozvijezda.

Kao izvor podataka, Terrible Maps navodi mrežnu stranicu Freeones.