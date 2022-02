Porno diva Sinn Sage radi u pornoindustriji više od 20 godina, a masno zarađuje i preko platforme OnlyFans. Ova pornoglumica je opisala najčudnije zahtjeve koje je primila od svojih pretplatnika na OnlyFans stranici.

'Radim sve'

Sinn Sage, osim što glumi u filmovima za odrasle, ona ih i producira, a u toj je industriji više od 20 godina, piše Daily Star. Nakon što je ušla u vezu s dugogodišnjim partnerom, manekenka sada nastupa samo s drugim ženama.

Također radi prilagođene videozapise za pretplatnike na OnlyFans stranici. U razgovoru s kolegicom, redateljicom, Holly Randall na podcastu "Unfiltered", Sinn je podijelila neke od bizarnih zahtjeva koje dobiva od svojih sljedbenika na OnlyFansu.

"Radim sve vrste videa. Čega se god možete sjetiti, to ću vam snimiti, ma koliko bizarno bilo. Samo ne znam hoćete li si moći baš sve što zamislite priuštiti", započela je ova pornoglumica. Sinn je priznala da je tijekom godina primala čudne zahtjeve. "Jedan od najčudnijih zahtjeva je bio kada je jedan tip tražio da se igramo s malim Barbie lutkama, i da uz to nosimo gumene rukavice", ispričala je. Sinn je opisala kako je klijent želio da se ona igra s lutkama, trebala ih je potapati u vodu i "gušiti", klijent je zahtijevao da Sinn to radi punih 30 minuta.

'Tukao me duh'

Sinn je ispričala još jedan čudan zahtjev, muškarac ju je zamolio da se pretvara da doživljava paranormalno iskustvo. "Jednom sam se morala pretvarati da sam pljačkaš koji ulazi u kuću, ali u kući je bio duh koji me tukao", prisjetila se. "Tako da sam se jednostavno morala bacati po sobi i pretvarati se da me udaraju i mlate, to mi je bilo stvarno zabavno", rekla je.

Glumica je rekla da se ponosi time što ispunjava zahtjeve svojih obožavatelja, i to prema njihovim detaljnim opisima. "Ako naručite personalizirani video od mene, najvažnije mi je da se pobrinem da dobijete točno ono što ste tražili", dodala je. "Kada dobijem zahtjeve sa što više čudnih fetiša, zbog kojih moram upotrijebiti svoj glumački talent, stvarno se potrudim biti kreativna s tim, to je stvarno zabavno", priznala je Sinn koja i dalje uživa u kreiranju sadržaja za odrasle.