NIKOME NIŠTA JASNO: Jeste li vidjeli ovaj HRT-ovo prilog o curi iz Srbije koja je u tri godine naučila hrvatski?

Društvene mreže ne prestaju brujati o sinoćnjem HRT-ovom prilogu o 17-godišnjoj djevojci iz Srbije koja je u tri godine bez problema svladala hrvatski jezik.

“Naučiti jezik u samo tri godine tako dobro da možete ići na natjecanja, uspjeh je i za vrsne jezikoslovce. A postigla je to sedamnaestogodišnja Tea Lončar iz Karina koja je materinski srpski zamijenila materinskim hrvatskim, nakon što se obitelj vratila iz Srbije. Najbolja je učenica obrovačke srednje škole i tu ne misli stati”, stoji u prilogu novinara Edija Škovrlja.

Tea ide na natjecanja iz hrvatskog jezika, a nazvali su ju “vrsnom jezikoslovkom”. Djevojka je u prilogu priznala kako joj se na mnogim riječima lomio jezik, primjerice na riječi “nevjerojatno”.

Ne pokušavamo umanjiti djevojčin uspjeh, jer sasvim sigurno ovo zahtjeva puno truda, posebno za sudjelovanje na natjecanjima, no više nam je fokus pao na način na koji je HRT isprezentirao ovu priču poput senzacije.

Prilog je postao vrlo interesantan tviterašima u regiji, a ovo su neke od najboljih fora.

I was today years old when I learned this:

Hrvatski: Nevjerojatno

Srpski: Najverovatnije, verovatno

Tako slični, a tako različiti. Pravo je čudo kako češće ne ratuju https://t.co/cuN2yXg9eE

— Ne (@Kontam_) February 3, 2021