‘POMAŽEM TI, MAMICE…’: Žena ušla u kupaonicu i užasnuto gledala što njezin marljivi dvogodišnjak radi

‘Nisam si mogla pomoći da se ne smijem, ali to je biila greška’, priznaje mama.

Nakon što je stariji brat vidio malog Aydena kako se igra u kupaonici, ubrzo je i došla i majka vidjeti što njen dvogodišnjak radi. A on joj je, na majčin užas, samo malo pomagao – ribao je WC školjku njenom četkicom z zube.

Nicola Stitt, 31-godišnjakinja iz škotskog Dumfriesshira nakon početnog šoka ipak je odlučila snimiti svog marljivog mališana i snimku podijeliti na Facebook grupu za roditeljstvo.

„Stariji sin me pozvao i nisam si mogla pomoći da se ne smijem. No to je bila greška jer nakon što sam kupila novu četkicu, ponovo sam ga uhvatila kako to opet čini“, rekla je za Mirror.

Video je oduševio druge roditelje, a neki su istaknuli kako su prošli puno gore.

„Moja kćer je to meni napravila kada je otprilike bila te dobi. No to nisam shvatila sve dok nisam krenula prati zube. U ustima sam imala snažan okus limete i tek tada sam vidjela gel za čišćenje sanitarija razmazan po zahodskoj školjci“, odgovorila je jedna majka.