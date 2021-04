POLITIČAR SE POJAVIO POTPUNO GOL NA VIDEO SASTANKU PARLAMENTA: Muškost prekrio mobitelom koji je držao

Kanadski političar William Amos pojavio se gol golcat na virtualnom sastanku Donjeg doma kanadskog parlamenta koji se održavao preko Zooma.

Amos, koji od 2015. zastupa regiju Pontiac u Quebecu, usred sastanka je ušetao u kadar kao od majke rođen. Strateške dijelove prekrio je mobitelom koji je držao u ruci.

ŠTO BISMO MI BEZ ZOOMA? Političar se tijekom online sjednice pojavio naglavačke, kolege mu umirale od smijeha

Liberal MP William Amos flashes the nation by appearing in front of the House of Commons, live, while buck naked. pic.twitter.com/8kcB2gvNV7

Fotografija golog političara brzo se proširila društvenim mrežama iako je sastanak bio zatvoren za javnost, a pratili su ga samo zastupnici.

NI SIMPSONI NE BI PREDVIDJELI DA ĆE OVO JEDNOM BITI MOGUĆE: Svijet plače od smijeha zbog suđenja u Teksasu

Amos se ubrzo ispričao javnosti i kolegama.

“Danas sam napravio stvarno nezgodnu pogrešku i neugodno mi je zbog toga. Kamera mi je slučajno ostala uključena dok sam se presvlačio u poslovnu odjeću nakon što sam došao s trčanja. Iskreno se ispričavam kolegama. Bila je to pogreška i više se neće dogoditi”, napisao je političar na Twitteru.

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again.

— Will Amos (@WillAAmos) April 14, 2021