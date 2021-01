POLICAJKU ZAMIJENILI ZA – STRIPTIZETU: Upala na ilegalni svingerski party kako bi rastjerala ljude, ali ovakvom dočeku se nije nadala

Policijsku službenicu zamijenili su za striptizetu, kada je u Argentini upala s kolegama na ilegalnu svingersku zabavu kako bi je prekinula. Na događanju je 20 parova večeralo na farmi, a obavještajni podaci sugeriraju da je pravi party trebao uslijediti kasnije.

Prema lokalnim medijima, policija je pokucala na vrata imanja u 22 sata, oko 400 kilometara južno od Buenos Airesa. Međutim, kada su policajci stigli, iznenadili su se kada su ih domaćini srdačno pozdravili i pozvali unutra.

Obraćajući se lokalnom mediju Infobae, policijski izvor rekao je: “Kada su nas vidjeli, mislili su da smo dijelom showa, da smo striperi.” Kada su ušli unutra, jedna od žena, koja je sudjelovala u zabavi, naletjela je na policajku, ali, misleći da je ona tamo za zabavu, navodno je šapnula: “Predivne oči imaš. Napaljuješ me.”

Operaciju je vodio podtajnik za sigurnost Generala Pueyrredóna, Gustavo Jara, koji je izjavio da su uključeni ljudi “bili ljubazni, nisu se opirali i čak su se šalili s time što se dogodilo”. “Oni nisu znali što se događa. Jedan od njih, shvativši da nismo striperi, rekao nam je: ‘Uh, bili smo uzbuđeni.’ Bilo je istovremeno komično i apsurdno”, ispričao je.

