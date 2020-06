POLICAJKA U SUZAMA JER JE ČEKALA NA SENDVIČ: ‘Nisam siguran da bi netko tko doživi živčani slom zbog McMuffina trebao nositi oružje’

Društvenim mrežama kruži video američke policajke koja se rasplakala zato što je morala dugo čekati na svoju narudžbu iz lanca brze hrane.

“Stacey je policajka već 15 godina. Platila je svoju narudžbu unaprijed i ovako su se prema njoj ponašali zato što je policajka. Hajde, Amerika, bolji smo od ovoga”, stoji u opisu snimke koja ima više od 15 milijuna pregleda.

@McDonalds and Chris Kempczinski have a lot to answer for don't they. This behavior by their employee's will not be tolerated. I will wait for a public statement supporting police before I EVER go back to any of your restaurants. #BlueLivesMatters #mcdonaldsdrivethru

Uplakana policajka otkrila je da je hranu naručila putem aplikacije i otišla ju pokupiti automobilom. No, kada je došla u drive-thru morala je čekati svoju narudžbu, da bi naposljetku dobila samo kavu, a ne i sendvič. Potom je zaposlenicima rekla da se ne zamaraju hranom jer je “prenervozna da ju uzme jer nije mogla vidjeti kako ju pripremaju”. Na snimci je rekla da “nema pojma što se događa s ljudima ovih dana”, ali da puste policajce na miru.

‘Stacey’ se indirektno referirala na prosvjede protiv rasne diskriminacije i policijske brutalnosti koji tjednima haraju Amerikom, nakon ubojstva Afroamerikanca Georgea Floyda od strane policajca.

Dio tviteraša podržao je Stacey, a neki su čak pozvali na bojkot popularnog lanca brze hrane.

“Srcedrapajuće. Plačem zbog Amerike koju smo izgubili. Hvala ti Stacey. Znam da će se svi istinski domoljubi pridružiti u molitvi za tebe i sve druge vrijedne policajce”, “Rasplakala sam se gledajući ovu hrabru policajku. Više nikad neću otići u McDonald’s i neće mi nedostajati”, pisali su tviteraši.

