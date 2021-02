POLICAJCI OČAJNI, LJUDI IH PLAŠE KORONOM: ‘Kažu da su zaraženi pa kašlju i pljuju po nama’ E, jednog su sad strpali u zatvor…

Danski vrhovni sud u četvrtak je osudio muškarca na četiri mjeseca zatvora zbog kašljanja na dvojicu policajaca dok je istodobno vikao “korona” tijekom rutinske prometne kontrole prošlog ožujka.

Slučaj koji se dogodio dok su u zemlji bile snažne mjere ograničenja rezultirao je njegovim uhićenjem zbog prijetećeg ponašanja, iako je kasnije testiranjem potvrđeno da je negativan na koronavirus.

‘VODITE ME U ZATVOR, NE MOGU VIŠE SA SVOJIMA!’ Čovjeku dozlogrdio lockdown s obitelji pa se – prijavio policiji

Denmark’s Supreme Court on Thursday sentenced a man to four months’ imprisonment for coughing at two police officers while shouting “corona” during a routine traffic stop in March 2020 https://t.co/3qWuS7NYnb #SABCNews #COVID19

— SABC News (@SABCNews) February 18, 2021