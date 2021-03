POKAZAO NOVU ŽENINU IMPULZIVNU KUPNJU I NASMIJAO MILIJUNE: ‘I prije je naručivala besmislena s*anja, ali sad se nadmašila’

Aaron Southard previjao se od smijeha kada je vidio najnoviji impulzivno kupljeni proizvod svoje supruge Sare.

Tvrdi da mu supruga često kupuje besmislene stvari preko interneta pa se nije ni osvrnuo kada je posljednji paket stigao na njihovu adresu.

No, kada je vidio bizarni predmet nije se mogao prestati smijati. Naime, žena je kupila krevetić za spužvu kojom peru posuđe. Došao je u kompletu s plastičnim okvirom za krevet i dva mala bijela jastuka.

“Moja žena je i prije naručivala besmislena s*anja, ali ovime se nadmašila. Krevet koji služi kao držač za spužvu”, napisao je uz fotku na Twitteru koja je postala viralni hit s više od 260.000 lajkova.

Now my wife has ordered some pointless shit before but this tops it. A bed washing up sponge holder pic.twitter.com/vRsty7kJhX

— aaron southard (@southard01) March 22, 2021