PLES VAMPIRA DIGAO IH NA NOGE: Ljudi se prepali kad su ušli u studio, ali već za koju minutu su svi bili izvan sebe od sreće

Članovi Immortals Corporationa neko vrijeme su odbijali komunicirati s članovima žirija, čime su dokazali gledateljima da su se u potpunosti posvetili ulogama zastrašujućih noćnih stvorenja

Ako volite ples, imamo pravu poslasticu za vas. Predstavit ćemo vam u nastavku skupinu Immortals Corporation, neobičnu družinu koja je upravo osvojila srca španjolske publike.

Ti iznimno daroviti mladi ljudi najprije su svojom pojavom prestravili članove žirija, no naposljetku su nagrađeni prolaskom u naredni krug šeste sezone showa Got Talent España, i to nakon što je oduševljena pjevačica Edurne pritisnula zlatni gumb.

DO SUZA SE NASMIJAO KADA JE VIDIO KAKO SE IZOKRENULA OD ALKOHOLA USRED BIJELA DANA: A samo je pošla s curama na ručak…

Ne čudi, izvedba je bila briljantna, a nesvakidašnja je bila i koreografija. Usto, članovi Immortals Corporationa neko vrijeme su odbijali komunicirati s članovima žirija, čime su dokazali gledateljima da su se u potpunosti posvetili ulogama zastrašujućih noćnih stvorenja.

Video je hit na Youtubeu

Izvorni video na španjolskom kanalu showa dosad je pogledan oko milijun puta, a u srijedu je objavljen i na međunarodnom YouTube kanalu Got Talent brenda.

“Plesno savršenstvo”. “Najbolji su, ovo je bilo nevjerojatno”. “Postala sam ovisna o nastupu ove plesne skupine. Na snimku sam naletjela slučajno, a sada je gledam svakodnevno”. To su tek neki od komentara s YouTube, a vjerujemo da će ugodno iznenađenih biti i među vama.