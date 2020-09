PITANJE ZBOG KOJEG GORI INTERNET: Kako bi žirafa trebala nositi leptir mašnu – ovako ili ovako?

Jedan tviteraš pokrenuo je raspravu oko načina na koji bi žirafe trebale nositi leptir-mašne. Upitao ih je bi li ju trebale staviti na vrh ili dno vrata.

Njegov je tvit dosad lajkalo 9.500 ljudi, a mišljenja su podijeljena. Jedni smatraju da se leptir-mašne nose odmah ispod brade, dok drugi misle kako mašna na dnu vrata naglašava njegovu dužinu i jednostavno izgleda bolje.

“Desno. Ne nosite kravatu na vrhu vrata, već na dnu”, “A – na početku večeri kada izgleda uglađeno. B – nakon par pića i prije nego što se onesvijesti i odveže mašnu”, “Druga je opcija ‘točnija’, ali prva mi izgleda bolje”, “Pokazao sam ovo svom 11-godišnjem sinu i rekao je kako bi čovjek nosio leptir-mašnu na košulju, a ne na vratu. Budući da košulja ne bi išla skroz gore do vrha žirafinog vrata, moram se složiti s drugom opcijom”, “Mora biti prva opcija”, samo su neki od komentara.

Showed my 11 y.o. he commented “but a human would wear it on top of the shirt not on the actual neck” and since a shirt would presumably not go all the way up to the top of the giraffe’s neck I gotta go with #2

