PIJETLU SUD DOZVOLIO DA KUKURIČE: Tužili ga susjedi kojima je smetalo njegovo jutarnje ‘pjevanje’

U nekoliko mjeseci Mauriceova neizvjesna sudbina postala je simbol borbe za očuvanje francuskog ruralnog života pa se pojavio članak u New York Timesu, majice s natpisom ‘Let me sing’ (Pustite me da pjevam)

Francuski sud odobrio je u četvrtak nastavak jutarnjeg kukurikanja pijetlu Mauriceu čiji je pjev u zoru simbol ruralne tradicije ali je nervirao susjede koji su ga optužili da ih prerano budi, rekao je Julian Papineau, odvjetnik vlasnice.

“Maurice je pobijedio tužitelje i oni moraju isplatiti njegovoj vlasnici tisuću eura štete i kamata kao i troškove pravnog postupka”, rekao je Papineau nakon što je sud objavio presudu.

ZAVRŠENO SUĐENJE: Pas Medo proglašen krivim za preglasno lajanje

“Ja sam bez teksta. .To je pobjeda za sve ljude koji se nalaze u situaciji sličnoj mojoj. Nadam se da će im to biti pouka”, veselo je rekla Corinne Fesseau.

“Ovako će svi biti zaštićeni: i zvona i žabe”, dodala je, referirajući se na žalopojke koje se pojavljuju u posljednje vrijeme jer novopridošlicama u ruralni svijet smetaju seoski zvukovi.

“Zbog čega se ne bi donio ‘zakon Maurice’ koji bi štitio sve ruralne zvukove”, upitala je.

Remećenje javnog reda i mira

Papineau je pojasnio da se po francuskom zakonu mora dokazati počinjena šteta, a ona se u ovom slučaju nije mogla dokazati.

Ova je afera počela banalnom žalbom zbog susjedskog remećenja mira. Podnio ju je par umirovljenih poljoprivrednika iz departmana Haute-Vienne kojima je smetalo Mauriceovo jutarnje kukurikanje u blizini njihovog ljetnikovca na otoku Oleron na atlantskoj obali.

U nekoliko mjeseci Mauriceova neizvjesna sudbina postala je simbol borbe za očuvanje francuskog ruralnog života pa se pojavio članak u New York Timesu, majice s natpisom “Let me sing” (Pustite me da pjevam) kao i peticija za spas pijetla koja je sakupila 140.000 potpisa.