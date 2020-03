PIJAN NARUČIO UBER, KAD SE PROBUDIO DOČEKAO GA ŠOK: ‘Doslovno sam mislio da sanjam, ne, nema šanse da sam to napravio’

Malo je krivo upisao poštanski broj i završio na drugom kraju zemlje

Pijani brucoš kemijske tehnologije naručio je Uber kako bi se vratio kući čim prije no probudio se 400 kilometara od svog odredišta s računom od 1307 funti (oko 11.250 kuna).

Na stranicama sveučilišta, student koji je želio ostati anoniman, otkrio je kako u engleskom Newcastleu naručio Uber, no u aplikaciji je pogrešno upisao poštanski broj pa je završio u 400-injak kilometara udaljenom Norwichu.

Prespavao je većinu petosatne vožnje i nije mogao vjerovati što se dogodilo.

“Kad sam se probudio, doslovno sam mislio da sanjam. Nema šanse da se to dogodilo“, rekao je, prenosi My London. Račun je ispao 1307 funti, no kad je vozač shvatio što se dogodilo, odlučio mu je ne naplatiti vožnju. Student mu je odmah dao pet zvjezdica i otišao vlakom doma.

No to nije bio kraj njegovih muka – prvo je kažnjen jer nije imao kartu u vlaku, a propustio je i prijepdonevna predavanja na Sveučilištu u Newcastleu.