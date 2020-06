PERVERZNJAK KRAO NATIKAČE I JAPANKE I SEKSAO SE S NJIMA: Kad su ga uhvatili policiji je priznao kako to radi

Muškarac iz Tajlanda uhićen je zbog krađe više od 100 pari natikača i japanki svojim susjedima.

Lokalci su policiji prijavili da im obuća stalno nestaje, da bi ubrzo uhvatili prijestupnika – 24-godišnjeg Theerapata Klaiyju na djelu, i to preko nadzornih kamera jedne od njegovih žrtava.

Klaiya je rekao policiji da je ukrao 126 pari natikača, a skupljao ih je više od dvije godine budući da ima fetiš na stopala.

Otkrio je da bi ukradenu obuću nosio po kući jer ga to uzbuđuje, a nakon toga bi ih trljao po tijelo i počeo se samozadovoljavati s njima.

