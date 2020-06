PAZITE OVO: Neustrašiva baka zgrabila kobru golim rukama! Kad vidite prizor, bit će vam jasno zašto je postala hit

Neustrašiva baka iz Indije postala je hit na društvenim mrežama nakon snimke na kojoj je uhvatila kobru za rep i odvukla ju dalje od djece koja su se igrala na ulici.

Video je na Twitteru podijelio zaposlenik Indian Forrest Servicea koji je otkrio da se radi o zmiji otrovnici, a dosad ga je pregledalo više od 210.000 ljudi.

Grandma that’s not the way to treat a COBRA😳 pic.twitter.com/RkQg8gdBQk

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 26, 2020