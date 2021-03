PAZITE KOGA DODAJETE U GRUPE NA WHATSAPPU: Kad vidite što se ovom tipu dogodilo, sigurno ćete više paziti. Internet umire od smijeha

Mladić nikad nije posumnjao da je dodao pogrešnu osobu jer njegov tata nije previše pričljiv u grupnim razgovorima

Korisnik Twittera @JonnoHopkins svojom je urnebesnom anegdotom s obiteljskim razgovorom u Whatsappu nasmijao milijune ljudi. Naime, mladić je umjesto oca slučajno dodao stranca koji se nije oglasio nijednom u šest mjeseci.

Iako je otvorio grupni razgovor, tata bi ga često zvao i ispitivao oko stvari o kojima su tamo čavrljali. “Tata, u Whatsapp grupi si, čitaš poruke”, rekao bi tati, a on bi mu odgovorio: “Čitam ih?”, što je mladić pripisao očevoj starosti.

For 6 months there's been someone in my family whatsapp group who I thought was my dad but was in fact a random called Peter (my dad's name). This person has sat and read every message and never thought to chime in to inform us that we've added the wrong Peter — Jonno (@jonnohopkins) February 24, 2021

U razgovoru je uz mamu i sestru dodao ‘Petera’, što je ime njegovog oca, a ne tatu koji mu je u kontaktima spremljen pod ‘Tata’.

I'm not sure why, when setting up the group, I didn't add 'Dad' and not 'Peter'. But now I feel bad for fake dad Peter and hope he enjoyed reading my mum's messages about how she'd thought Coldplay's album was called 'A Cold Hard Blow To The Head' — Jonno (@jonnohopkins) February 24, 2021

Nije shvaćao da je netko drugi u razgovoru sve dok ga sestra nije pitala može li ubaciti njihovog oca u grupu. Naime, čovjek kojem se šest mjeseci obraćao kao tati zapravo je bio vodoinstalater Peter koji mu je popravljao perilicu rublja u prosincu 2013.

“Pretpostavljam da je prošao trenutak da nam lažni tata kaže da imamo pogrešnog Petera pa je on samo prihvatio ulogu našeg novog oca”, napisao je tviteraš.

Anyway, here's a very, very rare picture of my family. I miss them very much pic.twitter.com/BdOhATUxci — Jonno (@jonnohopkins) February 24, 2021

U komentarima je otkrio kako mu “očeva” tišina nikad nije bila čudna jer nije osoba koja je puno piše u grupne razgovore.

No, I won't be contacting fake dad Peter because when he came to fix our washing machine he ended up bleaching all of the clothes that were trapped in the drum. But that's a story for another day — Jonno (@jonnohopkins) February 24, 2021

Sve je tužno završilo za vodoinstalatera Petera koji je nakon šest mjeseci vjernosti izbačen iz grupe kada je mladić shvatio što je učinio.