PAS KOJI NE VOLI ČEKATI: Nestrpljivi Wally pronašao je način kako da mu se vlasnik brže vrati dok je sam u automobilu

Bokser Wally ne voli biti sam u automobilu, a pronašao je način kako da mu se vlasnik što prije vrati

Nestrpljivi pas naučio je kako sjesti na vozačevo mjesto u automobilu i trubiti sve dok se njegov vlasnik ne vrati.

Nedavno je 32-godišnji Tyler bio na blagajni trgovine u blizini njegova doma u Wisconsinu kada je čuo automobilsku trubu koja ne prestaje odzvanjati.

Iako je bio u dućanu samo nekoliko minuta, njegov pas Wally odlučio je da je to bilo sasvim dovoljno. Prebacio na vozačevo mjesto, pritisnuo trubu šapicom i nije ju skidao sve dok se njegov vlasnik nije vratio.

Tyler je zabilježio cijeli trenutak kamerom, a video samo na Facebooku ima više od 200.000 pregleda.

“Čim sam čuo trubu znao sam da je to Wally. Naučio je trubiti prije šest mjeseci i sad to radi svaki put kada želi moju pažnju. Nisam se mogao oporaviti od njegovog osuđujućeg pogleda kada sam došao do prozora automobila. Nije prestao pritiskati trubu sve dok nisam otvorio vrata”, rekao je Tyler.

Pas se služi istim trikom kada je nestrpljiv, a vlasnik dodaje da je s godinama postao vrckaviji. “Ne srami se toga što trubi zbog pozornosti. Ne mari za to gdje smo, ispred trgovine ili škole, uradit će to bilo gdje”, kaže Tyler.