PAO YOUTUBE, LJUDI SE PREBACILI NA PORNHUB: Poznati servis objavio brojke, promet im je jako skočio

PornHub je objavio brojke koje pokazuju da su se ljudi prebacili na gledanje druge vrste video uradaka

YouTube se 16. listopada srušio na nešto više od sat vremena a istovremeno je promet na PornHubu skočio za 21%. No povećanje prometa bilo je kratkoga roka. Čim se YouTube ponovo vratio, PornHub je osjetio znatan pad prometa, piše Mirror.

Pomiješali PornHub s nečim drugim

No zanimljivo je kako neki od novih posjetitelja izgleda i nisu najbolje shvatili što PornHub točno je, jer se velik broj pretraga odnosio na ‘YouTube’. Tijekom tog sat vremena, posebno je popularan pojam traženja b ASMR, što je popularan trend na YouTubeu gdje ljudi potiho govore ili šapču u mikrofon. Nwkim ljudima to predstavlja vrlo zadovoljavajuće iskustvo, no ne u smislu onoga što se nudi na normalnoj porno stranici.

I porno glumica Stormy Daniels, poznata po svojoj davnoj vezi s Donaldom Trumpom, isto je bila popularna u tražilici ove stranice, no to vjerojatno nije bilo povezano s rušenjem YouTubea.

YOUTUBE MISLI DA JE OVO PORNOGRAFIJA: Ako i vi mislite da je ovo neka ‘solo akcija’, pogledajte još jednom

Gejmeri su tražili igru Fortnite, kao i Twitch, uslugu za direktan prijenos igara. Pokemon je doživio veliki skok, baš kao i Overwatch te Minecraft. Uobičajene porno teme poput ‘snimke seksa poznatih’ i ‘koledž’ isto su doživjele skok. Još je prije PornHub primjetio kako predstavljanja novih Appleovih proizvoda i blokiranja Fortnite servera predstavljaju katalizator za pojačanjo traženje pornografije.