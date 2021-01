PADA KIŠA, NE RADE KAFIĆI, ALI ONI SU SE SNAŠLI: Genijalci iz Kaštela podijelili lekciju iz ispijanja kave u teškim uvjetima

Domišljati duo iz Kaštela otvorio je kišobrane i vrata automobila i ništa im nije ovaj dan pokvarilo

Već dva mjeseca u Hrvatskoj su zatvoreni ugostiteljski objekti, što znači da nema više ispijanja kave u kafićima, a raspoloživih alternativa nema mnogo – ili ćete piti kavu kod kuće ili na cesti. Ovi Dalmatinci postali su hit nakon što ih je netko fotografirao kako se druže u automobilu s otvorenim vratima dok vani pada kiša.

“Kiša + ne rade kafići, ali zato se Kaštelani snalaze za popit kavu”, piše u opisu fotografije koja je objavljena na popularnoj Facebook stranici Dnevna doza prosječnog Dalmatinca, gdje je ekspresno zaradila 3000 lajkova i gotovo 400 komentara.

PREPISKA SUSJEDA IZ DALMACIJE POSTALA VIRALNA: Žalili se na njihove tulume do kasno u noć, a odgovor partijanera je maestralan

Nije stvar u kavi…

Domišljati duo iz Kaštela otvorio je kišobrane i vrata automobila i ništa im nije ovaj dan pokvarilo. Sudeći prema lajkovima i komentarima, mnogima su dali ideju, a neki su i ponudili obrazloženje zašto su im vrata morala biti otvorena.

“Ne kaže se to popit kavu, nego vam je to tehnika kako zapalit 13 duvana uz kavu, a ne udimit cilo auto, jer da ne puše, ne bi im sigurno vrata bila otvorena”, “Prvi red do mora”, “A nema nam druge nego snać se”, “ovo nije loša ideja”, samo su neki od komentara ispod fotke.