PA TI VOZI MERCEDES: Srbin poludio zbog garancije i fino ‘ukrasio’ auto – da svi vide kakvo je smeće

Vlasnik je automobila navodno jedan biznismen iz unutrašnjosti Srbije

Kada hoćete voziti moćnu pilu kao što je Mercedes, morate biti spremni i na popratne troškove, koji u tom slučaju nisu mali. Jedan je vozač iz Srbije to naučio na teži način. Naime, posljednjih se dana društvenim mrežama šire fotografije luksuzne “mečke” koju je vlasnik cijelu prekrio ogorčenim natpisima.

Dakle, Srbin je iskeširao između 40 i 56 tisuća eura za novi Mercedes C klase coupe pa se nadao kako će ga u prvo vrijeme barem garancija pokrivati. No, to se nije dogodilo pa je svoje nezadovoljstvo izrazio na samom vozilu – da svi vide.

Uh, nije mu lako

“Mercedes je smeće. 30.000 km set kvačila. NE PODLIJEŽE GARANCIJI”, napisao je vlasnik na bočnoj strani automobila, a ostavio je poruku i na haubi. “13.000 km zamijenjen anlaser, set kvačila na 30.000 km i nije priznata garancija”, ispisao je velikim slovima.

Vlasnik je dotičnog Mercedesa, kako pišu srpski mediji, jedan biznismen iz unutrašnjosti Srbije.