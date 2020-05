PA OVO JE ZA ZATVOR: Poznato je da neki ljudi naš i nisu za kuhinju, ali ovo su apsolutni horori

Nakon ovih ‘failova’ s hranom upitat ćete se zašto su ove djevojke još uvijek u vezi

Ako ste jedna od sretnika ili sretnica koje izolaciju provode s partnerima, sigurno ste otkrili neke njihove iritantne navike koje dosad niste registrirali.

Ove su djevojke shvatile da njihovi dečki baš i ne znaju s hranom pa su njihove ‘failove’ odlučile podijeliti sa svijetom. Iako smo im zahvalni, zbog ovih ćete fotki sigurno preispitati vašu vezu.

MORA DA RADE ČUDA U KREVETU KAD IM PARTNERI OVO TRPE: Fotografije koje bi i sud prihvatio kao razlog za razvod

CIJEPLJENI OD STILA: Ovi su ljudi odjenuli horor kombinacije, mi još ne možemo doći k sebi

“Možda će vas zabaviti način na koji moj dečko reže sendviče”

“Svaki put kad moj dečko jede žitarice pojede ih tako da ih nekoliko ostane u zdjelici, onda to izlije u sudoper i ostavi ih da ih ja počistim”

“Moj dečko imao je jedan posao. JEDAN POSAO. Ostavio je piletinu pod vodom toliko dugo da se počela kuhati”

My boyfriend had one job. ONE JOB. He left it under the water so long it started to fricken cook. #YouHadOneJob pic.twitter.com/zoH7skh4Rq — Gabrielle (@briellegabs) October 12, 2018

“Evo kako moj dečko sjecka avokado”

“Dečko mi je rekao da će spremiti večeru dok sam ja s bakom u kupovini. Vratila sam se doma na mrkve i kruh. Trebalo mu je sat vremena za to”

“Pogledajte kako je moj dečko unakazio cheesecake. Uzeo je jedan zalogaj svakog komadića”

“Ovako moj dečko jede celer. Trebalo bi ga uhititi”

this is how my boyfriend eats celery should I have him arrested pic.twitter.com/QYvrqdPVfr — big dumb idiot (@maybemerritt) October 5, 2019

“Moj dečko je upravo ovako pojeo Twix pokraj mene. Imam samo jedno pitanje – zašto?”

“Moj 21-godišnji dečko skuhao je svoju prvu kavu jutros”

“Evo što mi je dečko donio kada sam ga tražila hranu iz bara”

“Pogledajte kako je razrezao lubenicu”

“Pitala sam dečka da mi donese sendvič od sladoleda. Iscrpljena sam od nepoštovanja”

i asked my boyfriend to bring me an ice cream sandwich, i am exhausted from the disrespect pic.twitter.com/4TVbcr06oz — Kenzie Borland (@kenziealizabeth) May 21, 2019

“Kako moj dečko otvara vrećicu čipsa”

“Mislim da nikada nije jeo Kit Kat”