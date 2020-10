PA OVO JE SVE! Rusi kažu da će britansko cjepivo ljude pretvoriti u majmune, pogledajte ove fotke

Rusi su počeli s kampanjom blaćenja cjepiva koje razvijaju znanstvenici sa Sveučilišta u Oxfordu. Njome se želi raširiti strah oko cjepiva jer navodno pretvara ljude u majmune, piše Daily Mail.

Fotografije i video isječci koji sugeriraju da je cjepivo koje se razvija u Ujedinjenom Kraljevstvu opasno kruži ruskim društvenim mrežama. Neki su prikazani i u središnjoj informativnoj emisiji ‘Vesti’.

Na jednoj od fotografija prikazan je britanski premijer Boris Johnson kao yeti. “Volim svoje ‘bigfoot’ cjepivo”, piše na njoj. Na drugoj fotki je čimpanza u laboratorijskoj kuti farmaceutskog diva AstraZenece koja proizvodi cjepivo.

Američki Uncle Sam pojavljuje se na jednoj od fotografija. “Želim da primiš majmunsko cjepivo”, napisali su Rusi uz nju.

Kampanjom se želi utjecati na države u kojima Rusija želi prodati svoje cjepivo, poput Indije i Brazila. Počela je prije mjesec dana kada se jedan volonter iz britanske skupine ispitanika razbolio, zbog čega je ispitivanje cjepiva privremeno zaustavljeno. Još uvijek nije poznato je li ova propaganda odobrena od strane ruskih vlasti.

Sinoć je izvršni direktor AstraZenece Pascal Soriot osudio pokušaje podrivanja njihova rada. “Znanstvenici, mnoge druge tvrtke i institucije diljem svijeta neumorno rade na razvijanju cjepiva i terapijskih tretmana za pobjedu protiv ovog virusa, ali neovisni stručnjaci i regulatorne agencije naposljetku odlučuju je li cjepivo sigurno i učinkovito prije nego što se odobri. Dezinformiranje je očiti rizik za javno zdravlje”, rekao je za The Times.

