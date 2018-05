PA GDJE IM JE BILA PAMET?! Roditelji izvukli djecu iz automobila u safari parku prepunom divljih mačaka. Naravno da je to bila grozna ideja

Odrasli bez pameti vlastitu djecu izvukli iz automobila usred safarija prepunog divljih mačaka.

Iako ovo nije nešto što bi se trebalo posebno naglašavati, nekima bi se očito i trebalo. Dakle, tijekom safari vožnji kroz životinjske ograđene prostore, ne smije se izlaziti iz vozila. Posebno ako su životinje velike grabežljive mačke poput geparda. A još više ako su s vama djeca.

Gdje im je bila pamet

Nažalost, bez obzira koliko opasno i neodgovorno ovo zvučalo, upravo to se dogodilo u nizozemskom safari parku prošlog vikenda. Na internetu se pojavila snimka koja prikazuje peteročlanu obitelj kako izlazi iz automobila u prostoru u kojem se nalazi više geparda. Rezultat je predvidljiv, najbrža kopnena životinja odjednom je krenula u lov na obitelj, koja je brže-bolje pojurila natrag u automobil, piše IFLScience.

Srećom, ni ljudi ni gepardi nisu ozlijeđeni.

Sve je to snimano iz automobila koji je pratio neopreznu obitelj dok su se vozili kroz nizozemski safari parka Beekse Bergen. Da su se odlučili iz bližega pogledati lavove, leoparde ili tigrove, rezultat bi vjerojatno bio drugačiji. No dok su najbrži, gepardi su ujedno i najlakše mačke, pa i nisu bile previše agresivne prema ljudima.

Sreća u nesreći

UŽAS U PARKU ŽIVOTINJA: Tigar ozlijedio trogodišnjaka

Jedan stručnjak tvrdi kako ove velike mačke najvjerojatnije ni nisu pokušavale uloviti ili ozlijediti ljude, već su samo istraživale tko im je to došao na njihov teritorij, te su ga pokušavale obraniti od uljeza. To ne znači da ljudi nisu mogli završiti ozbiljno ozlijeđeni, no ta je činjenica ipak najvjerojatnije radila u njihovu korist.