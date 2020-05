PA, FEJSBUČE, JE LI TI OVO TREBALO? Žena zaboravila lozinku i zatražila novu, pazite što je Facebook zahtijevao

Ljubiteljica životinja Emily Doucet je 2010. kreirala Facebook profil za svojega psa Maxa. Od tada se nije često logirala na stranicu, ali nakon što se udala, odlučila ju je ažurirati kako bi ljubimcu promijenila prezime na profilu.

Nakon nekoliko bezuspješnih pokušaja prijave na račun, Facebook joj ga je zaključao pa je 33-godišnjakinja iz Seattlea potražila pomoć u vezi s resetiranjem zaporke. Emily je tada rečeno da će za pristup računu morati potvrditi Maxov identitet pružanjem uvida u njegovu osobnu iskaznicu ili vozačku dozvolu.

I’m locked out of my dogs Facebook account that i created in 2010 and they won’t let me back in unless I send over a copy of his drivers license

— soccerbabe2003 (@realemilyattack) April 26, 2020