Vjenčanje su drugi put odgodili nakon što je Yuri napadnut na jednom transrodnom skupu u listopadu

Kazahstanski bodybuilder Yuri Tolochke koji se oženio plastičnom lutkom Margo u studenom ove godine otkrio je da je njegova supruga “ozlijeđena”. Njemu je jako teško bez nje dok čeka da je poprave, piše Times Now News.

Yuri i Margo bili su u vezi skoro godinu dana prije nego što ju je on zaprosio. Sudbonosno “da” lutka je “izrekla” u prosincu prošle godine. Trebali su se vjenčati u ožujku, no to su odgodili zbog pandemije koronavirusa.

Vjenčanje su drugi put odgodili nakon što je Yuri napadnut na jednom transrodnom skupu u listopadu. Mjesec dana kasnije uspjeli su se vjenčati, a na svadbi je bilo desetak uzvanika.

Upoznali su se dok je ona radila kao konobarica?

Nakon manje od mjesec dana, Margo se misteriozno oštetila. Jurij je rekao da će njezin siguran povratak biti najljepši poklon za oboje.

“Oštetila se. Sada je na popravku. Ona je u drugom gradu. Kad se oporavi, to će biti najljepši poklon za oboje”, rekao je za Daily Star.

Yuri je otkrio kako su se on i Margo upoznali kada je ona radila kao konobarica u lokalnom baru. Navodno ju je spasio od nasrtljivog muškarca koji je bio navaljivao na nju.