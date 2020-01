OZBILJAN OGLAS ZA POSAO U BIH IZAZVAO PODSMIJEHE: ‘Ako imate kakvo dijete da ima 15 godina i završen fakultet…’

Iz pravne službe tvrde da je njihova namjera bila da budu transparentni te da jasno navedu opće uvjete za primitak u radni odnos

Oglas Agencije za vodno područje rijeke Save sa sjedištem u Sarajevu za zapošljavanje dvaju mlađih stručnih suradnika postao je svojevrstan hit na društvenim mrežama, zahvaljujući načinu na koji je napisan.

15 godina starosti i završen fakultet?

Korisnici društvenih mreža našli su se u čudu kada su pročitali, naime, da su opći uvjeti za primanje u radni odnos “15 godina života i opća zdravstvena sposobnost”, a među posebnim uvjetima se, istovremeno, traži fakultetsko obrazovanje.

“Ako imate kakvo dijete da je napunilo 15 godina, a da je završilo fakultet, javite se! Znam ja direktora, pogurat ću”, podrugljiv je opis koji je ostavljen na Facebook stranici “Raja sa biroa” uz fotografiju oglasa.

Oglas je, inače, u dnevnim novinama objavljen 24. siječnja, ali je zbog ove formulacije, koja se rijetko viđa u oglasima u BiH, završio na društvenim mrežama.

Agencija je sve radila prema zakonu

Iz pravne službe spomenute agencije tvrde da je njihova namjera bila da budu transparentni te da jasno navedu opće uvjete za primitak u radni odnos, koje predviđa i Zakon o radu, ali da je to, očigledno, zbunilo ljude koji su oglas pročitali, prenosi srpski Alo.

“Ti opći uvjeti izazvali su neko nerazumijevanje, ali mi smo to radili prema zakonu, koji poznaje opće i posebne uvjete. Opći su oni koje svaka osoba mora ispunjavati, a to je po Zakonu o radu da je potrebno 15 godina života, kao minimalni uvjet, te opća zdravstvena sposobnost. Radi se o tome da se međunarodni standardi u pogledu općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa vežu uz najnižu dob za zaposlenje”, objasnio je Elmedin Hadrović iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

“Ljudi su mislili da ta osoba treba imati točno 15 godina, da ne može imati više, ali u suštini ne može manje, a može imati više godina. To je uvjet koji moraju svi ispunjavati. Mi smo to transparentno naveli kroz naš oglas, što su to opći uvjeti, da nas ne zovu ljudi pa pitaju koji su to opći uvjeti, ali smo naveli i posebne uvjete. Netko to ne razumije, ali zato postoje pravnici, može se i pitati. Javnost je možda začuđena, jer kod nas nema posla uglavnom”, zaključio je Hadrović.