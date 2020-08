OVO MORATE PROČITATI: Tip sastavio 15 ideja za tipično hrvatske realityje i kvizeve, ljudi, ovo je totalni hit!

Među sarkastičnim idejama ima i onih izvedivih pa se ne bi čudili da se nešto slično uskoro nađe na našim malim ekranima

Jedan korisnik Reddita dao si je truda i napisao čak 15 ideja za hrvatske realityje i kvizove koji vas neće ostaviti ravnodušnima.

Od borbe za vlasništvo, preko pogađanja svote u kuvertama na svadbama, do traženja sponzora, mladić je predložio neke zanimljive formate koji bi sigurno bili gledani. Među sarkastičnim prijedlozima ima i ponekih izvedivih pa ćemo možda nešto slično uskoro gledati na našim malim ekranima.

U cijelosti prenosimo njegove objave na Redditu.

1. ‘Kuća iz snova’

“Daju ti 1234/56789 dijelova neke kućerine s pogledom i popis četiri nasljednika iz 1895. i neki ograničeni budžet. Treba naći sve njihove nasljednike i raščistiti vlasništvo, prate te dok ih tražiš od Argentine preko Gornjeg i Donjeg Brda do Novog Zelanda i boriš se s njihovim arhaičnim ili nepostojećim hrvatskim, utužavaš, cjenkaš se s geodetima, tražiš gdje je pokojna Jalža držala kozu jer to označava kraj parcele, obilaziš susjede, zemljišnik, katastar i stogodišnje babe u selu koje ti mogu pomoći u radu. Pobjednik osvaja to što je raščistio/otkupio. EDIT: Na početku možeš birati hoćeš li neku kućicu ili dvorac, ali za kućicu treba naći samo 15 nasljednika, a za dvorac 150. Budžet je isti u oba slučaja.”

2. ‘Čigov si ti mali?’

“Nađu ljude koji imaju plemićke grbove poviše kamina, ili misle da su od koljena (‘fetivi’). Istraže im obiteljsko stablo i u 99% slučajeva ispadne da nisu ništa od toga i obični dotepenci. Za više drame, nekima utvrde da su Srbi ili Turci. Iz starih drvenih škrinja se dramatično vade partijske knjižice, župne knjige gdje piše ime oca: nepoznato, mađaronski i talijanaški leci, služinčadske potvrde, masonski grbovi i sl.”

3. ‘Njiši se sa Žakom’

“U studiju je njihaljka, na jednu će stranu sjesti Žak, a na drugu dolaze prijavljene obitelji. Obitelj mora odrediti tko će gdje sjesti na svojoj strani njihaljke, pobjeda ako je ravnoteža. Kad Žak sjedne, gubitnici odlete u zrak iza kulisa. EDIT: Žakova strana njihaljke ima tri sjedalice i Žak se aktivno natječe protiv obitelji tako da bira svoju sjedalicu.”

4. ‘Omotnica’

“U svakoj epizodi se prati jedna svadba i gosti na njoj te se pokušava pogoditi tko će staviti najviše i tko će staviti najmanje u kovertu po tome što gosti govore, kako su odjeveni, u kakvom su automobilu došli, itd. Pokazivati dramatične reakcije mladenaca i roditelja. (‘To on jer mu naš Jurica ni štel jamac biti!!!!’, ‘Vidiš ti isprsija se naš Marinko, bog mu sriće da’) EDIT: Natjecatelji su budući mladenci, kojima TV za poklon za vjenčanje daje isti iznos koji su mladenci uspjeli pogoditi.”

5. ‘Dugoročno’

“Podstanari traži dugoročno stan u npr. Splitu. Svi im nude od listopada do svibnja ili traže 13 mjeseci pologa i da si prerežu jajovode. Natjecatelji: dva gaya, obitelj s četvero djece, samac koji ima tri zmijice kao kućne ljubimce, netko po imenu Srboslav Srbadinović, trudna cura bez oca djeteta na vidiku, osoba u invalidskim kolicima. Pobjednik je onaj tko prvi potpiše ugovor za stan, osvaja plaćenih 13 pologa i komplet posteljine. Edit: točke i slova.”

6. ‘Lijepom našom 2’

“Natječu se dvije skupine koje moraju obići Hrvatsku od Tovarnika ili Erduta, preko Pule, do Dubrovnika. Jedna skupina može putovati samo HŽ-om i Jadrolinijom, a druga skupina može koristiti sve od navedenog: romobil, bicikl, segway, hoverboard, pedalina, sandolina, turistička polupodmornica, Tomos APN (koza), motokultivator/traktor freza IMT 506, trokolica Delboya Trottera, bager… Pobjednik bira želi li godišnji pokaz za HŽ i Jadroliniju ili novi motokultivator.”

7. ‘To svi znaju’

“Natjecatelji dobiju 20 manje-više trivijalnih pitanja, npr. ‘Kako se zove prvi hrv. predsjednik?, ‘Koliko je 8×9?’, ‘Kako se zove ćelava breskva?’, ‘Odaberi glagol u rečenici: Pero se polako vozi’, Imenujte tri unutarnja organa’, ‘Koji je 3. najveći grad u RH?’, ‘Koji je nadimak pjevača Mate Kovača?’. Puste ih negdje na ulici i trebaju što prije naći 20 prolaznika koji znaju odgovor svaki na po jedno pitanje. Za dodatne bodove se mogu kladiti koliko će im prolaznika trebati da dobiju sve odgovore, što se klade na manji broj, mogu osvojiti veći iznos.”

8. ‘Gangster protiv Tindera’

“Natjecatelji imaju tri tjedna s Nediljkom Babićem Gangsterom (bračni posrednik iz Imotskog) i na Tinderu. Gangster im traži ženu ili muža, a oni sami traže na Tinderu, ali uz komentare nekog life coacha ili bračnog savjetnika iz Zagreba. Moraju odabrati po jedan Gangsterov prijedlog i jedan s Tindera. Onda ih prate tri mjeseca i moraju odabrati žele li Gangsterov izbor ili osobu koju su našli na Tinderu… Gangster komentira Tinder dejtove na svoj prizemljeno-rustikalni način: ‘A oće ta znat šta skuvat?’, ‘Vidi ga slabašan li je, po buri kamenje u džepove meće’, itd.”

9. ‘U struci’

“Predstavlja se nekoliko ljudi koji su uspješni ili barem iskusni/dobro plaćeni u tome što rade npr. kuhar, pisac, pjevač, life coach itd. Natjecatelji, prosječni Hrvati opsjednuti radom u struci, moraju pogoditi tko je jedan od njih koji radi u struci, tj. tko je taj jedan tko je završio srednju kuharsku, književnost, glazbenu akademiju ili psihologiju/teologiju, itd. Natječe se u tri skupine, npr. ljudi do 25 godina, 25-55, stariji od 55. Za veću dramatičnost, uvijek se predstavlja i nekoliko stranaca iz zemalja gdje i pravnik ili arhitekt može biti tko želi.”

10. ‘Priprema, sponzor, sad!’

“Wannabe sponzorušama ili sponzorušcima se predstavlja nekoliko mogućih sponzora ili sponzorica. Međutim, sve što saznaju je službena mjesečna plaća i koje auto voze. Mogu pitati što žele, ali ne mogu saznati imaju li firme, dionice ili fondove, jesu li u odborima i upravama, koje nekretnine posjeduju, iznajmljuju li apartmane, imaju li hipoteke, dugove, kredite, lizinge i sl., što će naslijediti od staraca, imaju li strica u Americi… Naravno, slijede iznenađenja jer kao i obično u Hrvatskoj, trenutna primanja nisu u korelaciji s ukupnim bogatstvom. Sponzoruša koja odabere onog s najviše dugova osvaja računovodstveni tečaj.”

11. ‘Kupujmo hrvatsko’

“Natjecateljima se daju hrvatski i strani proizvodi izvađeni iz ambalaže, npr. hrvatska lignja i patagonijska lignja; hrvatski keks i turski keks, hrvatsko vino i moldavsko vino… Dok natjecatelji prosipaju mudre misli o proizvodima, OPG-ovci koji su proizveli hrvatske proizvode čupaju kose, ‘taj mađarski drek da je naš kulen!’, ‘dabogda se zadavija tin patagonijskin galofagon.'”

12. ‘Policajci na posudbi’

“Reality koji prati strane policajce koji pomažu našoj policiji u sezoni. Obvezno neka drama oko Čeha koji idu planinariti u japankama, Poljaka koji žele preploviti Brač-Hvar na luftiću, neki turist koji je zaboravio gdje je parkirao, a ne zna ni registraciju jer je auto rentao; drama oko Airbnb prevare – netko smješten u pljesnjivu konobu umjesto u predivan apartman; Nizozemcima netko prodao aspirin kao drogu, Srbima netko izgrebao auto… Češka policajka se zaljubljuje u austrijskog policajca, ali njega više zanima prelijepa turistkinja koja je izgubila novčanik.”

13. ‘Ciganin, al najlepši’

“Tri pripadnika romske zajednice koji su odrasli u tipičnom romskom naselju u predgrađu Zagreba ili Čakovca traže curu. Jedan želi neku običnu Hrvaticu, njeni roditelji ne žele njega, njegovi roditelje ne žele nju i već su isplanirali da treba ženiti nećakinju seoskog poglavice. Drugi želi ostati unutar naselja, zaljubljen je u najuspješniju džeparošicu, ali ona kao takva može birati i ne želi njega. Treći ne zna što želi i posjećuje seosku gataru, druga romska naselja, traži se… Zapravo je homoseksualac.”

14. ‘Šest stupnjeva odvojenosti’

“Natjecatelji se nasumično podijele u parove, po mogućnosti iz različitih dijelova Hrvatske, jedan ima 20-ak godina, jedan 70-ak. Svaki par mora što brže naći međusobne poveznice. U najboljem slučaju se već znaju, u skoro pa najboljem slučaju imaju zajedničke prijatelje na Facebooku. Ispituju jedno drugog ‘a imaš li ti koga u Podravini’, ‘Klemenc, a odakle je to prezime, jel to povezano sa Šimenc’, ‘a di ti se tetka udala’, ‘Cvelferija, a di mu to dođe, iruda ti’. Mlađi reachaju na Instagramu i tweetaju, stariji zovu sve u selu, rodbinu, prijateljicu s omladinskih radnih akcija i tako dok ne otkriju da je jednom prijatelj iz služenja JNA djed krizmanog kuma djeverovog kolege onog drugog.”

15. ‘Pet za jednu’

“Kviz u kojem pet odgovora o muškarcima vrijedima kao jedan odgovor o ženi. Npr. traži se ime trenutnog nogometaša prvoligaša, možeš birati hoćeš li nabrojiti pet nogometaša ili jednu nogometašicu; traži se ime hrvatskog slikara, jednako vrijedi Bukovac, Kršnjavi, Murtić, Generalić i Čikoš Sesija kao i samo Slava Raškaj; traži se tvornica nazvana po osobi, jednako vrijedi Končar, Kraš, ĐĐ, Badel i Lenac kao i Nada Dimić. Pobjeđuje onaj s najviše bodova i osvaja poklon-paket, ali ako je odgovorio sa 100% muškim odgovorima osvaja večeru s Radom Borić i Macom Maradonom.”