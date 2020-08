OVO JE ILI PODVALA GODINE ILI MULJAŽA GODINE: Tip je tvrdi vrhunski zeznuo ženu, samo procijenite

Za dobru neslanu šalu moraju se poklopiti brojni faktori, a jedan je suprug imao sreće i završio sa savršenom ‘spačkom’.

Naime, podvalio je supruzi tako što se pretvarao da si je čavlom pribio prst za dasku. Čak je i dodao malo kečapa kako bi sve izgledalo uvjerljivije, nakon čega je pozvao ženu u pomoć i zamolio ju da izvuče čavao pomoću kliješta.

Izbezumljena žena nije shvaćala da joj suprug zapravo cijelo vrijeme s ‘ranjenom’ rukom pokazuje što treba napraviti.

Here is the original pic.twitter.com/qBBqXSvCcg

— O'Fend Yu🕵️‍♂️ (@EricInfoTech) August 9, 2020