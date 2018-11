OVO JE PET NAJOPASNIJIH MJESTA NA SVIJETU: Pazite kamo putujete, opasnost vreba ondje gdje joj se najmanje nadate

Je li vas itko ikad pitao ‘Koje je najopasnije mjesto na Zemlji?’. Radi se o dosta subjektivnom pitanju jer ovisi o tome na koje parametre mislite

Najizoliraniji dijelovi Antarktike očito su dosta opasni, jer bez načina da se stalno zagrijavate brzo ćete se nasmrt smrznuti. No ako ste smrtonosno alergični na ubod pčele, onda biste se baš i mogli uputiti na Antarktiku, jer je to jedini kontinent na kojem ih nema, piše IFLScience.

Zahvaljujući raznim atmosferskim, geološkim, zoološkim i antropološkim procesima, postoji puno mjesta na Zemlji na kojima biste vrlo vjerojatno poginuli. S time na umu, evo nekolicine najopasnijih mjesta na Zemlji, no ne zaboravite da ima još puno drugih.

1. Vrh Mount Everesta

Uopće ne čudi što se ovo mjesto nalazi na popisu. Sam Mount Everest, osim što je najviša planina na Zemlji, istoveremeno je i jedna od najopasnijih za penjanje.

Na njoj vas vreba i više opasnosti nego što očekujete. Osim gravitacije koja samo čeka da vas povuče s neke litice, tu su još i česti potresi, koji mogu pokrenuti smrtonosne lavine, kao što se dogodilo u travnju 2015., kada je 19 ljudi poginulo u baznom logoru.

Tu je još i izlaganje hladnoći koje je i samo oduzelo dosta života, pa visinska bolest, koja poćinje na nadmorskoj visini od oko 2.440 metara, a neki od simptoma su vrtoglavica, glavobolje, povraćanje, gubitak daha i umor. Ako ignorirate simptome možete dobiti visinski cerebralni edem (HACE), koji se odnosi na oticanje mozga uslijed nedostatka kisika. Osim halucinacija, ljudi najčešće ni ne znaju da ga imaju i misle da su dobro. No ako se odmah ne tretira, može završiti fatalno.

Iznad 8.000 metara ulazite u zonu smrti. Ovdje je koncentracija kisika samo jedna trećina one na razini mora. Ovdje vaše tijelo troši kisik brže no što ga možete udahnuti, pa ako se zadržite predugo, definitivno umirete.

2. Vanuatu

Rubno područje Tihog oceana često pogađaju kombinacije razornih uragana i još gorih potresa. A UN-ov Svjetski izvještaj o rizicima posložio je države po tome kolika je vjerojatnost da će ih pogoditi prirodna katastrofa te koliko su izložene posljedicama. Podaci između 2012. i 2016. na sam vrh stavljaju otočnu državicu Vanuatu, kojoj prijete potresi, vulkanske erupcije i ciklone, a nedostaje joj infrastrukturni kapacitet koji bi joj pomogao da se nosi sa svime time.

Sljedeća na popisu je Tonga, koju prate isti problemi osim vulkanske erupcije. Umjesto toga ima sušu. Filipini su na trećem mjestu, jer su brojni lokalni gradovi posebno ranjivi na prirodne katastrofe.

3. Jezero Kiwu, DR Kongo/Ruanda

Možda nikada niste čuli za ovu lokaciju, ali jezero Nyos u Kamerunu je 1986. godine oslobodilo užasan pomor na sve živo oko sebe. Ovo vulkansko, slojevito jezero stoljećima je u svojim vodama akumuliralo rastopljeni ugljikov dioksid. Još nije jasno što je pokrenulo cijeli proces, iako se sumnja na odron zemlje, no 21. kolovoza krenulo je masovno ispuštanje tog bezbojnog plina bez mirisa.

Oblak se spustio niz obronke, ispunio obližnju dolinu i podavio preko 1.700 ljudi dok su spavali u svojim krevetima, od kojih su neki bili čak 24 km udaljeni od jezera.

Nešto slično se dogodilo i s obližnjim jezerom Lake Monoun, i oba se događaja spominju kao ‘limničke erupcije’. Srećom, zadnjih su desetljeća znanstvenici postavljali cijevi za oslobođenje plina kako se ugljikov dioksid više ne bi nakupljao u vodi.

I tu dolazimo do jezera Kiwu. Nalazi se na dranici između DR Konga i Ruande, i 2000 puta je veće od Nyosa, dok uz njegove obale živi 2 milijuna ljudi. Uz to, puno je metana i ugljikovog dioksida. Potencijal za još jedno iznenadno oslobađanje smrtnosnog plina definitivno postoji, i ovaj but moglo bi biti pogođeno znatno više ljudi. Drugim riječima, radi se o kataklizmi koja samo što se nije dogodila.

Metan nije samo smrtonosan, već i vrijedan, pa su se obje države dogovorile da ga rudare u sklopu projekta Kivuwatt Biogas. No moraju biti izuzetno pažljivi, jer ako metan koji se nalazi zatočen ispod najdubljih voda jezera bude previše uznemiren, mogao bi se brzo podići iz vode i pobiti sve oko sebe.

4. Sierra Leone

Opasnosti ne moraju biti samo prirodne. Svijet može biti opasno mjesto, i to posebno za mlade.

Nedavna analiza podataka Svjetske zdravstvene organizacije otkrila je da, ako vam je između 15 i 29 godina, Sierra Leone je najopasnije mjesto za život. Tako su mladi tamo 2015. imali 1 u 150 šanse da će umrijeti. I stopa smrtnosti među mladima, 671 na 100.000 veća je nego u Siriji (579 na 100.000), koja je trenutno jedno od najnasilnijih mjesta na Sviejtu.

Sierra Leone je jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu. Ima ograničen pristup sigurnoj, čistoj vodi za piće, a situaciju otežava i loša zdravstvena infrastruktura. Nedavno su se ponovo pojavili slučajevi ebole, a od 1991. do 2002. u zemlji je trajao građanski rat.

5. Yellowstone

Ovo se ne odnosi na urušeni vulkan, ili kalderu, jer su šanse da isti eruptira bilo koje godine jako niske -1 : 730.000. A čak i ako eruptira, najvjerojatnije se neće raditi o supervulkanu, već o potocima lave ili hidrotermalnoj eksploziji. Trenutačno nema niti blizu dovoljno rastopljene, eruptilne magme da bi krenula erupcija, čak i ako biste tamo bacili atomsku bombu.

Puno je veća vjerojatnost da umrete tako da padnete u jedan od geotermalnih izvora, koji će vas doslovno rastvoriti u ništa unutar jednog dana. Usput, znate li da postoji komadić zemljišta u Idahou, kojeg pokriva Nacionalni park Yellowstone, a za zločine počinjene na njemu, uključujući i ubojstvo, ne mogu vam nigdje suditi.

Naime, ovaj je nacionalni park osnovan 1972., prije no što su se Montana, Wyoming i Idaho pridružili SAD-u. Tako je komad zemlje veličine 130 četvornih kilometara koji je u Idahu nema poruku, pa ako ubijete nekoga, imate ustavno pravo da vam se tamo sudi. No kako tamo nitko ne živi, nema lokalne porote. Vi sami možete dozvoliti da vam se sudi u Wyomingu, gdje se nalazi okružni sud nadležan za cijeli nacionalni park. Ako sami ne pristanete, ne može vam se suditi.

Pravni stručnjaci već neko vrijeme govore kako bi se trebalo nešto učiniti u vezi ovoga, ali za sada ova rupa u zakonu i dalje postoji, Dakle, pazite se ljudi.