OVO JE MOGUĆE SAMO U AUSTRALIJI: U kući ih nije bilo nekoliko sati, a kada su se vratili zatekli su živi božićni ukras

Obitelj iz australskog Adelaidea ove se godine odlučila za srebrne, ružičaste i plave ukrase na božićnom drvcu, da bi jednoga dana na njemu zatekli – pravu pravcatu koalu.

Preslatka životinja ušla je u dom McCormickovih jer je njihova 16-godišnja kći Taylah otvorila dvorišna vrata kako bi pustila pse u dvorište.

Kada se obitelj vratila doma u popodnevnim satima, shvatili su da nešto nije u redu. Pas je odmah potrčao prema drvcu i počeo ga njuškati. “Ukrasi su bili posvuda po podu, a kada je mama pogledala gore, ugledala je koalu koja se zapetljala u lampice. Iako je jelka umjetna, pokušala je jesti iglice”, izjavila je Taylah za Guardian.

Njezina majka Amanda tvrdi da je mislila da su joj djeca priredila spačku. “Mislila sam da su stavili plišanu igračku, ali ne, bila je to prava pravcata životinja. Sigurno se ušuljala dok su vrata bila otvorena i u kući je bila barem tri sata”, rekla je.

Nakon što su primijetili neobični božićni ukras, smjesta su pozvali organizaciju za spašavanje koala. Članovi udruge mislili su da ih obitelj zafrkava, no poslali su ekipu na teren i uvjerili se da se koala zaista zapetljala među lampice.

Tim je spasio koalu za koju su utvrdili da je zdrava i stara tri ili četiri godine, a kasnije je puštena u prirodu.

This koala has single handedly saved 2020. Full story up soon on @GuardianAus pic.twitter.com/NGvURdOTuJ

— Matilda Boseley (@MatildaBoseley) December 3, 2020