Jedan je 59-godišnji Rus nakon više od pola stoljeća uklonio novčić koji mu je dok je u djetinjstvu zapeo u nosu. Imao je samo šest godina kada je ugurao kovanicu u desnu nosnicu.

Bio je uplašen i nije htio ništa govoriti svojoj strogoj majci, a kasnije je zaboravio da je tamo. Muškarac je nesmetano živio s kovanicom u nosu sve donedavno, kada se počeo žaliti da ne može disati kroz desnu nosnicu.

U bolnici je obavio sken glave na kojem su liječnici spazili neočekivani predmet. Oko novčića su se stvorili rinoliti, odnosno kamenje u nosnoj šupljini, koji su mu ograničili mogućnost disanja.

