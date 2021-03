OVO ĆE IZBEZUMITI I ONE NAJHRABRIJE: Na ulazak u ovu spilju na odlučuju samo rijetki i – najvitkiji

No koliko god bilo teško gledati, jednostavno ne možete prestatI

Špilja Deep Cave u teksaškom okrugu Edwards ima više ulaza, no pustolovi u pravilu biraju onaj od kojeg će i najstabilnije uhvatiti anksioznost. A one koji pate od klaustrofobije, i sam pogled može odvući u napadaj panike. No, koliko god bilo teško gledati, jednostavno ne možete prestati.

No osim što one najhrabrije praktički proguta zemlja, postoji i veća opasnost – oni koji nisu vitki, mogu i zapeti, što je osobito nezgodno ako ulaze na glavu.