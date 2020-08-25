OVAKO RUSIJA ZAPRAVO IZGLEDA: Kladimo se da ovakve fotke niste očekivali

Ova galerija možda je malo drugačija od onoga na što ste navikli…
Na brojnim pa tako i na našim stranicama, Rusija je često bila prvak u bizarnostima. Bilo da se radi o tetovažama, frizurama, prometnim bizarlucima – Rusima smo često mogli nasmijati.
A njihovu svakodnevnicu hvata i Aleksandr Petrosyan, fotograf iz Sankt Peterburga koji kaže kako mu je uvijek cilj u jednoj fotografiji uhvatiti što više različitih ljudi ne bi prikazao tu raznolikost koja krasi Rusiju.
Pa evo što je sve uhvatio…
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Не люблю посты про политику, но вчера на Невском пр. было так много желающих оставить свою подпись за отмену конституционных поправок, что очередь простиралась от Малой Садовой аж до Аничкова моста! Проезжающие машины сигналили, полиция никого не разгоняла, а общее ощущение чем-то напоминало август 1991г.. Поправки уже внесены, но люди, стоявшие в очереди верят,что их голос может как-то повлиять на ситуацию. Возможно и кто-то из вас там был, – поделитесь своим взглядом на ситуацию, – интересно услышать все мнения о ней!
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Итак, на мастер-классе, про который я рассказывал накануне, вы узнаете: КАК -Находить сюжеты когда «нечего снимать» -Отбирать самое неожиданное и интересное -Уходить от стереотипов ЧТО -Делает фотографию «цепляющей» -Нужно, чтобы донести зрителю свои чувства -Помогает преодолевать разные ситуации ПОЧЕМУ -«Как» важнее, чем «про что» -Современная фотография эффективней как совокупность визуальных практик, нужна ли «удача» и можно ли ей научиться. -Так важен «пунктум» ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСА: 1) Локация. Петербург- один из самых фотогеничных и интересных городов мира, особенно в летний период, что дает хорошую возможность совместить приятное с полезным 2) Программа. Проверенная временем, в этот раз она существенно обновлена, чтобы не только дать все лучшее из многолетнего опыта, но и активно стимулировать поиски нового. 3) Игровой формат. Никакой обязаловки – только творческая импровизации + воркшопы в самых неожиданных местах и ситуациях. 4) Индивидуальный подход к каждому участнику с разбором творческих результатов и советов по ним. 5) Большая компания. С окончанием курса все только начинается. У нас есть закрытый клуб «Петросянщина», где участники предыдущих курсов продолжают творческое общение и вдохновляют друг друга своими новыми успехами. ПОЧЕМУ МНЕ СТОИТ ДОВЕРЯТЬ 30 лет съемочной практики и 15 лет преподавания фотографии, тысячи публикаций, сотни изданий, десятки выставок и побед в фотоконкурсах, две авторские книги, с общим тиражом более 10 тыс. экземпляров, – вы тоже сможете так совсем скоро, если реально захотите! И в заключении – ПРО ОРГАНИЗАЦИЮ. Сам формат МК, предполагающий импровизацию в условиях непредсказуемости живых съемок, приводит к тому, что в намеченных локациях и событиях возможны изменения. Большую часть времени мы будем вместе, причем не только на съемке, но и при просмотре/отборе в зале с проектором. Из экипировки – желательны мобильная цифровая камера или смартфон, ноутбук, жесткий диск и флешка. Группа рассчитана на 8-12 Запись на курс через @olga_petrosyan
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Вот пара снимков на одну и ту же тему: первый снят на днях, а второй-12 лет назад, -все в этом мире повторяется.. Мгновения, сохранившие искренние эмоции от радости и счастья до их противоположности. Как две стороны медали, как инь и янь, как символы драматургии и сцены,- 🎭. Причем, в обоих случаях, "я просто мимо шел, и пару раз нажал"!😃 И нафиг париться, возиться с постановкой, когда судьба играючи, повсюду преподносит нам сюрпризы, намного круче всех наших потуг?! Смотреть и видеть, жить в моменте, и ощущать его, чтобы успеть поймать- все это мне намного ближе, чем вымученная и нудная "отсебятина". И этому действительно можно научиться, -говорю вам как человек боявшийся, когда-то снимать все, кроме "пейзажей с далями"🙆♂️ Вскоре я сообщу точные даты своего ежегодного питерского мастер-класса по видовой и жанровой фотографии, про который вы можете узнать перейдя по активной ссылке в профиле. Конец июля или начало августа -это уже скоро, так что не упустите свой шанс, тем более что 2/3 группы уже набрана! Все вопросы и запись через @olga_petrosyan
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Вчера был день медицинского работника, а сегодня годовщина начала войны, и это символично, ведь сейчас мы тоже вроде как на войне с вирусом. Хотя бы потому что врач- один из самых древних и абсолютно всеми уважаемых воинов с болезнями. Сегодня им особо нелегко. Под видом "героизма" их насилуют 12ти часовым сменами в скафандрах и подгузниках, когда даже толком не поесть, ни попить, не сходить в туалет. И за этим впечатляющим белым облачением- человеческая боль и усталость. А разве она нужна? Ну не должен врач так перетруждаться, находясь столько времени в состоянии дискомфорта, гипоксии, гипертермии, ведь это "гробит" его не меньше пациентов! Поневоле вспомнишь недобрым словом "оптимизаторов" нашей медицины.. Да, как ни крути- врачевание тоже скорее искусство, чем ремесло, и далеко не всякому удается его достичь, а лечиться вот порой приходится каждому. И все мечтают попасть именно к искуссному доктору. Поэтому давайте беречь врачей. Особенно хороших. Да и себя, конечно тоже. Будьте здоровы!
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Если уж выходить из карантина- то с музыкой. 😁 Хотя в первый момент из-за плохого зрения, мне почудилось что это сам коронавирус выбрался на прогулку! 😯 Интересно, какие названия к этому сюжету появятся у вас, кроме пресловутого " а я иду такая вся в дольче габана"? 😉 И, да: хорошо, трафика нынче нет, а то сколько бы ДТП случилось бы на перекрестке! В любом случае, куда бы эта дама не шла, можно сказать ей спасибо за невольно возникающие улыбки, которые нам так нужны сейчас.. 🙂
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Не все карантинят дома. Предстоящая неделя неожиданных выходных, совместно с тёплой весенней погодой вдохновит многих "гулять на всю катушку", так сказать,- зажечь напоследок".. И последствия конечно наступят.. Ничуть не драматизируя, все же есть ощущение, что между глобальной войной и глобальной эпидемией выбор уже сделан и всем предстоит увидеть как привычный мир скоро изменится до неузнаваемости. Готовы к этому?
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Купальный сезон открыт. Хотя этой зимой он вроде как даже не закрывался.. Даже интересно, как будут проходить крещенские купания на этих выходных без льда.. Неужели снова бочки с водой поставят? Но фото, как вы догадываетесь, не об этом.. Оно, скорее про отношение к жизни. Какое из них вам ближе?
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Говорят, что на жителей крайнего севера алкоголь действует гораздо сильнее и быстрее, чем на нас.. Не знаю как там с точки зрения генетики, но я однажды столкнулся с этим фактом лично, когда снимал быт оленеводов в окрестностях Нарьян-Мара..🦌🦌 .. Прилетев к ним на стойбище и выгрузив доставленные припасы, уже через час, захватив нескольких, порядком "веселых" кочевников, вертолет отправился назад.. В пути эти дети тундры "приняли" еще, и один из них, воспользовавшись тем, что дверь в кабину вертолёта отсутствовала ввалился к пилотам и со словами " дай-ка порулить, я тоже хочу!" потянулся к штурвалу..😳 Пилоты в ужасе принялись его отталкивать, завязалась возня, и вертолёт оставшись без управления, клюнул носом, начав заваливаться куда-то вниз и вбок.. "Какой дурацкий конец!"- успел подумать я, но к счастью, внезапным ускорением бузотера выкинуло из кабины и он, стукнувшись башкой, оказался обезврежен, дав возможность летчикам успеть выровнять машину! А вообще-то оленеводы- вполне милейшие люди, живущие в таких условиях, что нам и не снилось.. Кстати, у них ежегодно проходит профессиональный праздник "день оленя", -рекомендую: скучно не покажется!😜 #тундра #сурово #оленеводы
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