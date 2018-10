OVAJ TIP KOJI TVRDI DA JE PUTOVAO U BUDUĆNOST PROŠAO JE DETEKTOR LAŽI: ‘Nisam se htio vratiti, tamo je savršeno’

Čovjek koji tvrdi da je putnik kroz vrijeme kaže kako je u sklopu projekta kojeg su sponzorirale britanske vlasti otišao u 8973. godinu gdje se susreo s telepatskim hibridima robota i ljudi

William Taylor prošao je detektor laži pričajući o svome ‘skoku’ u budućnost. Tvrdi kako je proveo šest sati u 8973. godini te da se “nije želio vratiti” jer se radi o ‘utopiji’ u kojoj nema zločina ni sukoba jer postoji “lijek za svaki problem”, piše Mirror.

Komuniciranje s telepatima

Taylor tvrdi kako je u budućnost otišao u sklopu tajnog projekta britanske vlade, te da se u budućnosti susreo sa stanovnicima kiborzima koji su imali “abnormalno velike glave i oči” i “mala usta”, te kojima je darovana besmrtnost. Ta su bizarna stvorenja izgleda ‘potomci’ današnjih ljudi, a mogu komunicirati telepatijom. Unatoč tome, Taylor tvrdi kako je mogao s njima komunicirati na engleskom,

“Svatko je govorio tečan engleski”, rekao je. “Svi oni imaju usađen čip koji trenutačno skenira i prevodi riječi u koji god jezik im je najlakši.” Taylor tvrdi kako je njegova “moralna odgovornost” reći javnosti o putovanju kroz vrijeme, tehnologiji za koju tvrdi da postoji još od 1981.

Putovanja za sve

No to nije jedini put da je Taylor navodno putovao kroz vrijeme. Tako kaže kako je u “cilindričnom” stroju za putovanje kroz vrijeme otišao u godinu 3.000. No taj je put bio daleko manje prijatan. “Nisam se želio tamo predugo zadržavati”, objasnio je. “Nebo je bilo crveno a zagađenje je bilo posvuda. Shvatio sam da je u zraku zračenje pa sam morao brzo otići.”

Svaka od njegovih tvrdnji uspješno je prošla detektor laži kojeg je organizirao ApexTV. A izgleda da ni mi ostali nećemo morati još dugo čekati kako bismo skočili malo ‘unaprijed’. Naime, ako je za vjerovati Tayloru, putovanje kroz vrijeme postati će biti moguće za sve do 2028. godine.