OVAJ TIP JE POZVAO STOTINE SVJETSKIH ZVIJEZDA NA SVOJE VJENČANJE: Ovome se nije nadao…

Tadašnji mladoženja htio je iznenaditi svoju novopečenu suprugu pismima slavnih osoba kojima su se oboje divili

Tko ne bi volio imati poznatu osobu na svom vjenčanju? Bez obzira na to koliko ih uporno pozivali, jako su male šanse da će se naša omiljena zvijezda i pojaviti, no to ne znači da ne možete pokušati.

Upravo je to učinio 37-godišnji Louis Bam iz Cape Towna. Prije osam godina poslao je stotine pozivnica za vjenčanje zvijezdama i političarima kojima su se on i supruga divili, a mnogi od njih su izdvojili vrijeme i odgovorili im, piše Bored Panda.

Louis je htio iznenadili suprugu Estelle pismima zvijezda. “Trudim se smisliti nešto što će moja supruga cijeniti u životu. Svakog dana pokušavam učiniti nešto posebno za nju. Ponekad joj kupim čokoladu, a neke stvari duže planiram. Zato sam se za naše vjenčanje pobrinuo da joj priredim nekoliko malih vjenčanja tijekom dana i ovo je bilo jedno od njih”, rekao je za Bored Pandu.

Guglao je adrese zvijezda za poštu obožavatelja i poslao im pozivnice, a u svemu mu je pomogla sestra.

Right, so the idea was simple enough. Google celebrity addresses (turns out there are websites that help stalkers with just this),mail them invites, and present my wife with an album filled with celeb wellwishes at the wedding as one of a couple of small surprises during the day. — 32-12 (@BoknRoll) May 21, 2018

Ubrzo je počeo dobivati odgovore, ali očekivano, nitko od njih nije htio doći na vjenčanje, ali su poželjeli mladencima sve najbolje. No, Louis nije bio razočaran jer, kako tvrdi, nije htio nikoga od njih na ceremoniji. “Očekivao sam samo album s pismima zvijezda koji čestitaju na vjenčanju kako bih ih poklonio ženi”, objasnio je.

Dobio je 50-ak pisama zvijezda koja su napisali uglavnom njihovi asistenti. “Spomenuo sam neka imena u svom govoru i nitko nije bio impresioniran. Svi su mislili da lažem i izmišljam imena. Tek kada sam sjeo ljudi su htjeli vidjeti album i shvatili da ne lažem. Ni moja žena nije bila impresionirana. Puno se toga događa na dan vjenčanja pa je to bila samo jedna od tisuću stvari koje su se dogodile”, rekao je Louis.

So the #royalwedding reminded me that I invited Harry and William and I went looking for the album. Turns out I got Prince Charles too. Imagine having someone that answers your letters for you. pic.twitter.com/vB0qitUiWs — 32-12 (@BoknRoll) May 21, 2018

Na pozivnice su mu tako odgovorili George W. Bush, John Travolta, prinčevi William i Harry, princ Charles, kraljica Elizabeta II., Nelson Mandela, Heidi Klum, Bill Clinton, Fidel Castro, Ewan McGregor, Jamie Oliver, itd.

Lets just fill their table with politicians. JZ, David Cameron, Sarkozy, and Fidel fucking Castro. A cigar would have been nice pic.twitter.com/HriOCOS1WI — 32-12 (@BoknRoll) May 21, 2018