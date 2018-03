OVAJ MUŠKARAC JE TAKO LOŠ NA SPOJU DA GA TRAŽI POLICIJA: Žene nasjednu na njegov šarm pa se razočaraju

Los Angelesom hara muškarac koji je pronašao način kako si osigurati besplatno jelo su skupom restoranu, no njegova metoda mogla bi ga još skuplje stajati.

Policija u Los Angelesu izdala je nalog za uhićenje muškarac koji se predstavlja kao Paul i Dave Gonzales. Ovaj naočiti 44-godišnjak upoznaje žene na aplikacijama i stranicama za pronalaženje spojeva, te one redovito padaju na njegov šarm. No, kada jednom odu na spoj, Gonzales naruči skupu večeru, pojede i nestane bez traga.

‘Pitao me mogu li za vikend na večeru, a ja sam rekla da mogu. Našli smo se u nedjelju i on je naručio čašu crnog vina, salatu sa škampima, odrezak i pečeni krumpir’, prisjeća se jedna njegova žrtva. Nakon što je pojeo svoju hranu i ostavio možda malo krumpira, rekao je da mu zvoni mobitel i da se mora javiti. To je zadnji put da sam ga vidjela’, prisjeća se jedna njegova žrtva.

Drugoj se žrtvi predstavio kao bodybuilder i naručio dva jela u vrijednosti od skoro 600 kuna te je ‘otišao na toalet’, nakon čega se također nije vratio. Još jedna njegova žrtva kaže da je morala platiti samo njegovo vino jer je restoran oprostio njegov račun za hranu kada su čuli da je jednostavno nestao.



Iz policije poručuju da su za Gonzalezom već prethodno izdane dvije tjeralice jer već dva puta nije došao na sud, jednom zbog krađe, drugi put zbog vožnje bez dozvole.