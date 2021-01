OVAJ KLINAC JE GENIJE: Vrlo mudro je izbjegavao učiteljicu na online nastavi, trebali su joj tjedni da shvati što se događa

Online nastava pravi je izazov za školarce, učitelje i roditelje te svi jedva čekaju povratak na staro normalno. Prije pandemije koronavirusa djeca su mogla okriviti nedužnog obiteljskog psa za pojedenu domaću zadaću, no 2021. takvi izgovori ne prolaze pa su učenici puno kreativniji.

Jedan domišljati učenik dosjetio se sjajnog načina kako izbjeći sva učiteljičina pitanja tijekom nastave preko Zooma, a trebali su joj tjedni da shvati što je klinac zapravo učinio.

“Moja žena je učiteljica i jedan njezin učenik mijenjao bi ime u ‘Reconnecting’ (ponovno spajanje) tijekom online nastave kako mu ne bi postavljala pitanja. To je radio tjednima. Dječak se ne mora brinuti o svojoj edukaciji, već je genijalac”, tvitao je televizijski voditelj Chris Arnold.

My wife is a teacher and apparently one kid has been changing his name to 'Reconnecting' during the Zoom lessons so that he doesn't get asked any questions. Been doing it for weeks. The lad doesn't need to worry about his education, he's already a bona fide genius.

— Chris Arnold (@ChrisArnoldInc) January 25, 2021