OVAJ DETALJ KOJI KRIJE KARTA OSMICA KARO SIGURNO NISTE UOČILI: Vidite li skrivenu osmicu?

“Koliko godina ste imali kada ste skužili da se na osmici karo krije još jedna osmica?”, piše u opisu fotografije

“Kako nam je samo ovo promaklo”, pitali su se mnogi kada je na društvenim mrežama krenuo kružiti post koji otkriva zanimljiv detalj.

Možete li uočiti razliku između hrane u ekonomskoj i prvoj klasi?

Karta osmica karo na sebi ima još jednu osmicu koju teško da ste ikada uočili.

Tko je znao?

“Koliko godina ste imali kada ste skužili da se na osmici karo krije još jedna osmica?”, piše u opisu fotografije na Facebook stranici Pictures in History. Sudeći po komentarima, mnogi do danas to nisu uopće uočili. Jeste li i vi poput njih?