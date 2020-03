OVA SPLIĆANKA SE VRHUNSKI NAŠALILA S KARANTENOM: Njezin crtež je hit – ‘Cili dan u kući. Ako ovo potraje…’

Obožavatelji ove umjetnice zabavili su se komentirajući pa je tako osvanulo uistinu genijalnih asocijacija

Neki se ljudi u ovo krizno vrijeme okreću panici i histeriji, dok se drugi sa svime pokušavaju nositi uz pomoć dobroga starog humora. Splitska umjetnica Tisja Kljaković Braić svojom je novom karikaturom o karanteni uslijed pandemije koronavirusa nasmijala brojne korisnike Facebooka.

“Cili dan je u kući. Ako ovo potraje, mi ćemo se poubijat”, piše na karikaturi na kojoj se vide Tisjini najpoznatiji likovi – Oni. Tragikomičan crtež odmah je postao hit te je u samo dva dana prikupio 12.000 lajkova te više od 800 komentara. Podijelilo ga je 1500 ljudi.

ŠEŠIRI PROTIV PLJUVANJA I HIGH-TECH DEZINFEKCIJA: Tržište preplavila bizarna pomagala koja, kao, štite od koronavirusa

Ekipa ima genijalne komentare

Obožavatelji ove umjetnice zabavili su se komentirajući pa je tako osvanulo uistinu genijalnih asocijacija. “Bit će napeto…ili ON ili COVID-19”, “jel on to radi o kuće? u hlačama je i košulji, zato pitam”, “ili natalitet ili rastavljanje će se pojačati”, samo su neke od njih.

Tisja se i krajem prošloga mjeseca bavila koronavirusom odnosno karantenom u svojim karikaturama, a i taj je njezin rad bio viralan na Facebooku.