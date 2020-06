OVA SLIKA IZ DALMACIJE BIT ĆE POZNATA SVAKOM HRVATU: Čija još baka ovako servira ručak?

Fotografija s popularne stranice mnoge je podsjetila na njihove bake i jedinstven način serviranja hrane

Svi znaju koliko bake žele ugoditi svojim unucima, a posebno kada je riječ o hrani. Vjerojatno nikada od nje niste otišli gladni, dapače, prije ste jedva stajali na nogama od sitosti.

Upravo je zato jedna fotografija na Facebook stranici Dnevna doza prosječnog Dalmatinca prikupila gotovo 9.000 lajkova.

“Ono kad ti baka stavi juhu”, stoji u opisu fotke tanjura juhe koji se gotovo prelijeva.

“Nema micanja dok sve ne pojedeš”, “‘Jedi, mršava si’, sve bih dala da to opet čujem”, “A di je prst masnoće da zapliva na površini”, “Dok je bilo baba bili smo i zdravi”, “Ako staviš žlicu sve pobjegne van… Aaa, to samo baba može”, “Škrta neka baba, još stane kacijola do vrha tanjura”, komentirali su fanovi stranice.