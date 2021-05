OVA PRIČA ĆE VAM VRATITI VJERU U POŠTENJE I LJUDE: Mogao je sada biti prljavo bogat, ali je odlučio da je miran san važniji od blaga

Vlasnici trgovine nagrađeni su od lutrije s 10 tisuća dolara zato što je srećka prodana u njihovoj radnji, a novopečena bogatašica tome je dodala i bonus

Abhi Shah, sin vlasnika jedne trgovine u Massachusettsu, ostao je u potpunom šoku kada je nedavno u smeću pronašao srećku koja nije bila ogrebana do kraja.

Sastrugao je što je ostalo, pa shvatio da u rukama drži milijun dolara, nešto više od šest milijuna kuna ako želite to izrečeno u protuvrijednosti.

Znao je odmah Shah tko je za tu srećku izdvojio dvjestotinjak kuna, pa nakon nemirne i neprospavane noći poslušao svoje srce i svoju baku.

Zamalo umrla od korone

“Ako ćemo iskreno, najprije sam počeo plesati od sreće. Palo mi je na pamet kupiti automobil Teslu, počeo maštati o svemu i svačemu, ali sam potom nazvao baku u Indiji.

Ispričao sam joj što se dogodilo, kako sam došao do bogastva, ali baka me savjetovala da učinim pošteno i vratim srećku kome pripada. Rekla mi je pritom da ću jednoga dana i ja naći svoju ako mi je tako suđeno”, otkrio je taj simpatični mladić.

Lea Rose Fiega tako je postala milijunašica, a njezina priča ima ima i još jednu intrigantnu notu.

U siječnju je zamalo umrla nakon što se zarazila virusom COVID-19, da bi samo dva mjeseca kasnije kupila tu srećku koju nije ogrebala do kraja i predala je Shahovoj majci.

“Bila sam u žurbi, na pauzi za ručak. Brzinski sam počela grebati papirić, ali kada mi se učinilo da je bezvrijedan, predala sam ga vlasnici trgovine i zamolila je da ga baci u smeće”, ispričala je Fiega.

Srećka je tako stajala pored pulta odložena deset dana, potom završila u kanti, a priča je dobila filmski rasplet kada je Shaheva radoznalost presudila i nagnala ga da ogrebe što je preostalo.

“A što da vam kažem? Shah je došao po mene usred radnog vremena i odvukao me do trgovine gdje su me čekali njegovi roditelji. Kada su mi ispričali da su pronašli dobitnu srećku i da je vraćaju jer smatraju da je tako jedino ispravno, počela sam plakati i grliti ih od sreće.

Osigurat će mirnu starost

Ma nisam mogla vjerovati da su toliko pošteni. Pa tko bi to još učinio?”, upitala je ispred novinara Fiega, pa dodala da će taj novac staviti na račun kako bi si osigurala mirnu starost.

Vlasnici trgovine nagrađeni su od lutrije s 10 tisuća dolara zato što je srećka prodana u njihovoj radnji, a Fiega je tome dodala i bonus.

Nije rekla koliki, ostalo je tajna, ali se nije zaboravila odužiti.