OVA CURA POSTALA JE SENZACIJA TIJEKOM NEREDA U AMERICI: Dok su ljudi krali televizore i mobitele, pazite s čim je ona odšetala

Prizor maskirane žene s neobičnim ‘plijenom’ postao je viralan, a mnogi su ju proglasili svojom junakinjom

U nekoliko američkih gradova prosjedi zbog ubojstva Afroamerikanca Georgea Floyda kojeg je ugušio policajac tijekom vikenda su se pretvorili u kaos, pljačku i nasilje.

Društvene mreže pune su snimki nereda, no jedan prizor s prosvjeda u Seattleu mnoge je zbunio.

Naime, dok su prosvjednici uglavnom iz razbijenih izloga uzimali skupocjene predmete, jedna je maskirana žena ukrala – cheesecake iz razrušene slastičarne. Mirno je odšetala s mjesta zločina i vidno zbunila novinarku koja je izvještavala o prosvjedima.

[VIDEO] TOTALNO BIZARNA PLJAČKA: Nijemi razbojnik u invalidskim kolicima uletio u zlatarnu držeći pištolj – nogama!?

EVO ZAŠTO FOTKANJE U KUPAONICI NIJE DOBRA IDEJA: Djevojka mislila da je objavila nevini selfie, ali detalj u pozadini ukrao je svu pažnju

"Unclear where they may have gotten that cheesecake." pic.twitter.com/mLfSJvMGvZ — Timothy Burke (@bubbaprog) May 31, 2020

Snimka neobične krađe dosad je pregledana tri milijuna puta, a tisuće ljudi oduševljeni su potezom djevojke.

This protester casually walking around with a full Cheesecake Factory cake they looted here in Seattle is absolutely the hero we deserve today. #seattleprotest pic.twitter.com/P05YdNMQca — Alfindeol (@Alfindeol) May 31, 2020

“Zašto je ova žena koja je ukrala cheesecake iz slastičarne moja junakinja?”, “Nadam se da će ova cura imati odličan dan”, “Ova djevojka koja je ležerno odšetala od slastičarne iz koje je ukrala cijeli cheesecake je junakinja koju zaslužujemo danas”, pisali su tviteraši.