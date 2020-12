OVA BOŽIĆNA PŠENICA IZ DALMACIJE DOTUĆI ĆE VAS: ‘I pšenica pokazuje srednji prst ko i cijela ova godina’

Mnogi su u komentarima usporedili neuspjelu blagdansku tradiciju s ostatkom ove godine

Uzgajanje božićne pšenice jedna je od najraširenijih blagdanskih tradicija, a jedan neuspjeli primjerak izazvao je puno pozornosti na društvenim mrežama.

Naime, na Facebook stranici Dnevna doza prosječnog Dalmatinca objavljena je fotka na kojoj je proklijalo samo jedno zrno.

“A i božićna ‘šenica je rasturila”, piše uz viralnu fotografiju koja je skupila gotovo 9.000 lajkova i preko 1.700 komentara.

Mnogi su pisali kako ih neuspjela pšenica podsjeća na ostatak 2020. godine, a šale su se samo nizale.

“Ovo je izviđač. Di smo? U Hrvatskoj. Stoj dolje – ne izlazi”, “Ako je to projekcija naredne godine nema joj se šta zamjerit”, “Pšenica na ‘distanci’ u skladu sa odlukama Stožera”, “Ostale su u samoizolaciji”, “Zabranjeno je okupljanje vise od 10 sjemenki na pladnju”, “I pšenica pokazuje srednji prst ko i cijela ova godina”, “Triba je pustit do Uskrsa. To izgleda da je bračko sjeme”, pisali su fanovi stranice.