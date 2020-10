OTPUŠTEN ZBOG PORNIĆA NA POSLU IAKO JE – SLIJEP: Očigledan apsurd zbunio kolege; ‘Možda je samo slušao…’

Neil Prior (41) uhvaćen je ovoga mjeseca s videosnimkama s mrežne stranice za odrasle, na svojemu radnom mjestu – u užurbanoj redakciji. Ovomu novinaru, koji je slijep od 13. godine, naređeno je da preda svoje računalo, a zatim je pozvan na sastanak, na kojemu je dobio otkaz – nakon skoro 20 godina rada.

JE LI OVO BLAMAŽA GODINE? Tip je gledao porniće dok je radio od kuće pa mu se javio kolega s genijalnim e-mailom

UGLEDNI POLITIČAR U SKANDALU ŽIVOTA: Dok se na sjednici raspravljalo o budžetu, on je – gledao porniće!

BBC employee sacked for downloading porn at work despite being blind https://t.co/eQDRe9Av1I

— The Sun (@TheSun) September 26, 2020