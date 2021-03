Dva mala otoka ‘na rubu svijeta’ najčešće su prekrivena snijegom i obavijena maglom

Diomedi, dva mala otoka koja se nalaze usred Beringovog prolaza, poznati su kao jedno od rijetkih mjesta na svijetu na kojima možete putovati kroz vrijeme.

Naime, međunarodna datumska granica je imaginarna linija koja ide sredinom Tihog oceana. Prelaskom linije od istoka prema zapadu idete jedan dan unaprijed, a od zapada prema istoku jedan dan unazad. Ne radi se o ravnoj liniji, već o krivudavoj jer su se u obzir uzele i političke granice.

Tako međunarodna datumska granica prolazi točno između dva otoka Diomeda koji su jedan od drugog udaljeni samo 3,8 kilometara, dok je vremenska razlika između njih čak 21 sat. Veliki Diomed ili ‘sutrašnji’ otok pripada Rusiji, a Mali Diomed, odnosno ‘jučerašnji otok’ SAD-u. Dakle, za samo 10 minuta plovidbe na teritoriju ste gdje je još uvijek jučerašnji dan.

Budući da su otoci tako blizu jedan drugome, to znači da s njih možete vidjeti u budućnost, odnosno u prošlost.

Dva mala otoka ‘na rubu svijeta’ najčešće su obavijena maglom i prekrivena snijegom, a tijekom zime među njima se formira ledeni ‘most’ po kojem se može hodati od jednog do drugog. No, to je neizvedivo budući da je putovanje između dva otoka zabranjeno, a strane brodice koje se približe otocima ponekad čuju pucnjeve upozorenja od vojnika koji tamo patroliraju.