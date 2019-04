OSVETA JEDNE KUĆANICE PODIJELILA INTERNET: ‘Dok sam ja rintala, on se izležavao pa sam mu dala prilično poseban popis’

Dok je većina oduševljena njenin potezom ima i onih koji joj spočitavaju da je on zaslužio malo odmora

Karen Alpert odrađivala je kućanske poslove, a kada je vidjela supruga tlak joj je skočio na tristo. Umjesto da započne svađu s mužem koji se izležava na kauču dok ona rinta, kućanica i blogerica odlučila se za benignu, ali slatku osvetu.

Prilično poseban popis za kupnju

Zamolila je supruga da ode u trgovinu i dala mu je popis za kupnju. Prilično poseban popis. “Mlijeko s tri posto masnoće. jagode bez sjemenki, humus bez masnoće, pšenične pločice (one u plavoj kutiji), vrhnje sa smanjenom kiselosti, dijetalni dijetni kolač (možda ćeš morati pitati jer je novo), umjereni sir, organski jaffa cakes”, stajalo je na popisu. Iako svi proizvodi zvuče sasvim legitimno, ni jedan ne postoji.

“I da, isključila sam zvuk na mobitelu” dodala je.

‘Da, a on je cijeli tjedan bio na poslu dok si ti ‘radila”

Ekipa u komentarima je oduševljena, a većina žena je tagirala svoje bolje polovice. Naravno, bilo je i onih koji ističu kako je on cijeli tjedan bio na poslu dok je ona radila kod kuće (prilično zlobno stavljajući navodnike na “radila”), ili kako će on “možda naći i normalnu ženu dok je vani”, no većina se slaže kako je ovaj potez urnebesan.

“Stvar je u tome da me moj muž zove bez obzira na to po što ga pošaljem. Zato je to toliko smješno”, zaključila je jedna komentatorica.