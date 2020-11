OSUĐENI DILER KANDIDAT NA LOKALNIM IZBORIMA U BIH: ‘Samo da se zna, kod mene je gram bio gram’

Mladića od većine ostalih kandidata razlikuje činjenica da je osuđen zbog dilanja droge

U Bosni i Hercegovini 15. studenog održat će se lokalni izbori, a kao i obično, na površinu su isplivali zanimljivi kandidati. Jedan od njih je definitivno Abdulah Iljazović iz Maoče koji se našao na listi stranke Narod i pravda u distriktu Brčko.

Prema potvrđenoj optužnici iz 2017. godine, on je, zajedno s još jednom osobom, nabavljao je, vagao i dalje preprodavao marihuanu. Na to je podsjetila satirična Facebook stranica Raja sa biroa Official koja je objavila dio ove presude.

Ispod objave reagirao je sam Iljazović, zahvalivši im se na reklami.

“Znam da sam zeznuo situaciju i ne mogu pobjeći od toga. Vjerujem da mogu pokazati kako čovjek kada se okruži pravim ljudima može uraditi nešto što mu je bilo nezamislivo prije tri godine”, napisao je mladić i na kraju dodao: “Samo da se zna, kod mene je gram bio gram. Poštenje prije svega!”

Kasnije se biračima obratio i na svome Facebook profilu.

“Moj rezime nije ni blizu idealnog. Ne kažem za sebe da sam dobar. Ali želim biti dobar i želim pokazati da čovjek može koristiti društvu kada se okruži dobrim ljudima i usmjeri svoju energiju za društvenu dobrobit. Mislim da sam već dosta drugačiji. Nepotkupljiv sam, nikome dužan usluge i iskren”, poručio je Iljazović.