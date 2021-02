Korisnici društvenih mreža obožavaju optičke iluzije, a posljednjih dana opsjednuti su onom na kojoj nestaju boje ako se u nju gleda dovoljno dugo.

Jedan tviteraš podijelio je sliku i napisao da će se nešto s njom dogoditi ako u tamnu točku buljite duže od deset sekundi.

OPTIČKA VARKA KOJA ĆE VAM ZAČAS POSTAVITI ‘DIJAGNOZU’: Vidite li cik-cak linije ili krivulje – ili oboje? Evo što to znači

Čitava slika vjerojatno vam je postala bež boje, odnosno nestale su boje. Tviteraš je objasnio da se to dogodilo zato što ljudsko oko pravilno može vidjeti samo na malom dijelu mrežnice.

KOLIKO VIDITE BOJA? U vrijeme u kojem kafići ne rade, ova slika je bila sasvim dovoljan povod za raspravu

So apparently this optical illusion makes this picture do something if you stare at it for more than 10 seconds… pic.twitter.com/K1NfSBKeCL

— 🔰GIZMO (@gizmo_ldn) February 9, 2021