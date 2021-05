OPET JE UŠETALA U STUDIO U MINICI KOJA JOJ JE JEDVA PREKRIVALA GUZU: Sve i da je najavila pljusak sjekira, ne bi nitko ni primijetio

U travnju 2013. godine diplomirala je komunikacijske znanosti, i to uz maksimalan broj bodova na završnom ispitu.

Morate priznati da se brojne južnoameričke televizijske postaje ističu po prelijepim voditeljicama, osobito kada su u pitanju vremenske prognoze. Do sada ste ih upoznali nekoliko zahvaljujući i našem portalu, no zanimljivo je da se o ovoj do sada uopće nije pisalo.

A ljepotica koju ćemo vam predstaviti zove se Anabel Angus, ima 31 godinu, i rođena je u bolivijskome gradu Santa Cruz. U travnju 2013. godine diplomirala je komunikacijske znanosti, i to uz maksimalan broj bodova na završnom ispitu.

Bavila se manekenstvom i modnim dizajnom, a na televizijskoj postaji Calle 7 zaposlila se 2016. godine.

Istovremeno radi na nekoliko projekata, a tamošnja publika ipak najviše voli kada najavljuje građanima kakvo ih vrijeme očekuje.

Pri svojim nastupima ispred kamera se često izazovno odijeva, a budući da mi volimo takve tvrdnje potkrijepiti dokazima, pogledajte u nastavku nekoliko primjera. U vrućoj minici pojavila se i u srijedu.